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Экспертная дискуссия "Реально ли повысить зарплаты в России?" прошла в ИНП РАН

Депутат Костромской областной Думы и председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов представил свою программу экономического развития России "НЭП 20/30"

Москва, 18 марта. Сегодня состоялась экспертная дискуссия в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) по теме: "Реально ли повысить зарплаты в России?". 

Основным докладчиком круглого стола стал Владимир Михайлов, депутат Костромской областной Думы и председатель Партии социальной защиты, который представил на круглом столе свою программу экономического развития России "НЭП 20/30" ведущим российским экспертам. 
 
Предложенные тезисы были восприняты с живым интересом и послужили поводом для подробного обсуждения и активного обмена мнениями. 

В частности, Владимир Викторович предлагает комплекс мер для повышения среднего уровня оплаты труда в России до 160 тыс. рублей в месяц и повышения пенсий до 33 тыс. рублей к 2030 году через механизм увеличения минимального размера оплаты труда.  

В 2019 году Михайлов стал инициатором приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму, и это событие стало основополагающим в разработке программы повышения благосостояния граждан. А пока Россия находится лишь на 45-м месте в мире по уровню оплаты труда.

Также в докладе приводятся меры, которые необходимо принять для того, чтобы план был реализован: возрождать промышленное производство в России и развивать инновационное производство, распределять таможенные пошлины на развитие соответствующих секторов экономики, также необходимы общедоступное высшее образование и неукоснительное выполнение решений судов.

"Предлагаемый в программе уровень оплаты труда не только реально достижим, но и является минимальной планкой, на которую на данном этапе мы должны ориентироваться. А в целом история развития страны показывает, что России нужно в среднем около 15 лет для того, чтобы прийти к качественному росту экономики", - сказал Владимир Михайлов. 

Многие эксперты поддержали Владимира Михайлова. Так, в частности, Виктор Волконский, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заявил: "Важнейшее направление - это восстанавление справедливости. Необходимо обратить внимание на отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения. Разрыв между богатыми и бедными должен сокращаться. Неравенство всегда связано с обострением социальных проблем".

Поддержал выступающего и Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики: "Для тех критиков, которые скажут, что подобного роста в России не было и это невозможно, могу привести пример периода экономического роста 2000-2007 годов в России. Тогда экономический рост составлял 7,1%, а не 1%, как в настоящее время, а некоторые показатели увеличились более чем в пять раз. И этот рост не был связан исключительно с ценой на нефть". 

Свое мнение об идеях программы Владимира Михайлова "НЭП 20/30" высказал и первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Павел Сигал. По его мнению, когда у населения увеличивается доход, увеличивается и число тех, кого можно отнести к среднему классу, экономика государства становится более устойчивой. Люди вкладывают средства в покупку продуктов, одежды, оформление ипотеки, и, соответственно, растет ВВП. Улучшение качества жизни способствует восстановлению демографических показателей (при условии наличия инфраструктуры для воспитания детей – роддомов, школ, детских садов, мест отдыха). Поэтому так важно увеличивать благосостояние населения и стимулировать экономику. 

"А пенсионная система в стране требует пересмотра и реформирования. Пенсии населению, безусловно, нужно увеличивать, но перед этим - провести подробный анализ ситуации", - сказал Павел Сигал.

Также в дискуссии приняли участие: Дмитрий Кувалин, доктор экономических наук, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Анатолий Суворов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией ИНП РАН; Валерий Семикашев, кандидат экономических наук; Юрий Кузнецов, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ, заместитель главного редактора журнала "Экономическая политика"; Вадим Новиков, член Экспертного совета при правительстве РФ, старший научный сотрудник РАНХиГС, Санкт-Петербург и многие другие. 
 
Владимир Михайлов уверен, что программа повышения уровня жизни в России объединит общество и станет национальной идеей.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте

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