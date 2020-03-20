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"Русские сезоны" открывают видеопроект Stay home концертом и ораторией

Трансляции стартуют 23 марта

Москва, 20 марта. Дирекция международного культурного проекта "Русские сезоны" Министерства культуры Российской Федерации запустила бесплатный онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons на сайте. Сформирована программа трансляций первой недели, начиная с 23 марта 2020 года.

В понедельник, 23 марта, в 19:00 проект откроется концертом Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (18+). Зрители смогут посмотреть выступление, которое состоялось 19 сентября 2017 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в честь 85-летия художественного руководителя и главного дирижера оркестра с 1974 года, народного артиста СССР, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимира Федосеева.

В программе - Симфония №5 си-бемоль мажор А.К. Глазунова, вступление к опере "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н.А. Римского-Корсакова, музыка балета "Весна священная" И.Ф. Стравинского.

Примечательно, что Большой симфонический оркестр является постоянным участником "Русских сезонов", а в 2018 году закрывал фестивальную программу проекта в Национальной академии Санта Чечилия в Риме.

В среду, 25 марта, в 19:00 "Русские сезоны" представят ораторию "Андрей Рублев" в исполнении Московского Синодального хора (18+). Премьера произведения, написанного в 2018 году известным ватиканским композитором монсеньором Марко Фризиной, состоялась 24 ноября 2019 года в концертном зале "Зарядье" в Москве при поддержке Министерства культуры РФ.

Оратория приурочена к 30-летию прославления знаменитого русского иконописца в лике святых. В сюжете используется легенда встречи ученика Андрея Рублева, иконописца Даниила Черного, с учителем. Рублев встает перед искушением описать суровую действительность – время нашествия татар, но его останавливает внутреннее понимание настоящей красоты и того, что Бог не оставляет свой народ.

В концерте участвуют заслуженный артист РФ Алексей Пузаков, Московский Синодальный хор, симфонический оркестр Voce Anima, хор Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове, Молодежный Синодальный хор. Дирижер - монсеньор Марко Фризина.

В пятницу, 27 марта, в 19:00 посетители сервиса увидят подборку лучших танцев Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" (18+). Артисты исполнят хореографические композиции "Приветственная лезгинка", "Ритмы планеты", "Весна", "Праздник в горном ауле", представляющие многонациональный народ Дагестана.

"Лезгинка", созданная в 1958 году, побывала в 70 странах мира и является победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессионалов. Ансамблем поставлено свыше 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России. Генеральный директор ансамбля танца "Лезгинка" - заслуженный деятель искусств РФ Джамбулат Магомедов. Художественный руководитель - народный артист Республики Дагестан, заслуженный артист РФ, лауреат Государственной премии Республики Дагестан, лауреат премии правительства РФ Зулумхан Хангереев.

Онлайн-проект Stay home with Russian Seasons создан для российских и иностранных поклонников русской культуры и объединяет материалы ведущих российских творческих коллективов и учреждений культуры - участников "Русских сезонов". На сайте еженедельно будут демонстрироваться театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы.

"Несколько дней назад мы официально объявили о старте проекта "Русские сезоны" в диджитал-формате. Отрадно, что саму идею поддержали как российские, так и иностранные СМИ, учреждения культуры и, конечно же, послы проекта. Впереди нас ждут десятки трансляций и записей. Убежден, что цифровой проект Stay home with Russian Seasons принесет ценителям искусства радость, вдохновение и утешение в непростой ситуации сегодняшнего дня", - отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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