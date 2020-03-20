Культурные учреждения Москвы предлагают лекции, выставки и экскурсии в режиме онлайн

Москва, 20 марта. Лекции и подкасты "Некрасовки", трансляции Дома Лосева, выставки музея-заповедника "Царицыно" и виртуальные экскурсии по музеям столицы. К культуре теперь можно приобщиться онлайн.

Многие учреждения закрыты для посетителей в связи с распространением коронавируса, однако культурная жизнь Москвы продолжается - в режиме онлайн. Московские музеи, библиотеки и культурные центры предлагают проекты, с которыми можно ознакомиться в сети.

Библиотека имени Н.А. Некрасова (18+)

Послушать лекции и полистать редкие оцифрованные издания можно в электронной библиотеке "Электронекрасовка". К каждому подкасту или видеолекции подобраны книги и периодика из фондов Центральной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова. Пользователи могут узнать о театральной жизни Москвы, популярной музыке 1920-х, истории школы Баухаус и о многом другом, а также прогуляться с "Гидом по уходящей Москве", посмотреть "Авангард на Шаболовке", послушать постановку о путешествии художника Александра Родченко в Париж и познакомиться с множеством других лекций и подкастов - про архитектуру, музыку, кино, историю или литературу.

Кроме того, в разделе "Лекторий" собраны записи лекций на самые разные темы - от встреч с московскими краеведами ("Чувство города") и лекций о классической и современной музыке ("Настоящая музыка") до лекций по психотерапии и истории видеоигр.

Дом А.Ф. Лосева (18+)

На сайте Дома А.Ф. Лосева регулярно проходят онлайн-трансляции мероприятий, посвященных русской философии и литературе. Кроме того, здесь можно посмотреть лекции, презентации книг и многое другое. Лекции доступны в разделе "Видеоканал".

Музей-заповедник "Царицыно" (18+)

На официальном канале музея-заповедника "Царицыно" хранятся видеозаписи и трансляции мероприятий, тизеры к выставкам и анонсы кураторских экскурсий. Здесь можно посмотреть запись многочасового круглого стола "Музеи и кино", в рамках которого режиссеры, операторы, художники и кинокритики общались с искусствоведами и кураторами выставок; прослушать курс лекций "Екатерина II: остроумная история", посвященный разным аспектам правления императрицы; изучить образовательную программу выставки "Екатерининский корпус Монплезира. Путешествие из Петергофа в Царицыно".

У музея есть сторителлинг-проект "Старожилы. Частная история Царицына". Это документальный сериал о людях, которые жили в Царицыне 50 и более лет назад, в него вошли 23 рассказа о Царицыне 1930–1950-х годов.

С помощью фотоколлекции можно увидеть Царицыно в разные времена года, погулять по Детскому музею, постоянным и нескольким временным выставкам, познакомиться с коллекцией наивного искусства, которая хранится в запасниках музея, и выставкой "Дворец во дворце", на которой представлены скульптуры из Останкинского дворца.

Кроме того, на официальном сайте музея-заповедника "Царицыно" можно рассмотреть его коллекцию живописи, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства, полистать "Царицынскую энциклопедию", почитать очерк Алексея Яблокова об истории Царицына и многое другое.

А в рубрике "Спецпроекты" можно найти множество материалов, подготовленных в разное время к праздникам, выставкам и мероприятиям музея, например, к Масленице, фестивалю исторических садов или Году керамики.

Государственный музей В.В. Маяковского (18+)

На официальном сайте Государственного музея В.В. Маяковского можно увидеть несколько виртуальных выставок. Выставка "Людмила Маяковская. Сто мужчин и одна женщина" посвящена сестре Владимира Маяковского, открывшей музей поэта в Багдади и посвятившей последние годы жизни популяризации творческого наследия брата. Выставка "Маяковский. Восхождение" позволит зрителям совершить виртуальный тур по дому Маяковского и разгадать художественные ребусы, посвященные жизни и смерти поэта.

Выставка "Фотомонтаж в авангардных изданиях" познакомит посетителей сайта с иллюстрациями к поэме Маяковского "Про это" и другими работами мастера фотомонтажа Александра Родченко, а также с экспериментами Сергея Сенькина и Густава Клуциса в этой области.

Раздел "Маяковский — футурист" посвящен периоду увлечения молодого поэта и художника этим течением авангарда, раздел "Маяковский. “Про это”. История создания" — знаменитой поэме, а в разделе "Маяковский и его современники" можно увидеть фотографии его друзей и знакомых.

Ознакомиться с авангардными книгами можно на выставке "Раскрашено от руки. Особенности экземпляров книг русского авангарда 1910–1930-х годов", а выставка "Багдади — Маяковский: малая родина поэта" посвящена селу Багдади Кутаисской губернии, в котором родился поэт.

Музей-панорама "Бородинская битва" (18+)

Посетители сайта музея-панорамы "Бородинская битва" могут ознакомиться с проектом "Понятный музей" — циклом научно-популярных роликов об истории России XIX века. Основой для них послужила коллекция музея, которая представлена зрителю в необычном формате онлайн-выставки.

Проект "Панорамный вопрос" посвящен сотрудникам музея и особенностям их повседневной работы, а мультимедийный проект "Голоса 1812 года" позволяет людям XXI века услышать голоса современников событий Отечественной войны. Отрывки из воспоминаний ее очевидцев записали профессиональные актеры, деятели культуры и члены военно-исторических клубов.

Кроме того, на сайте можно совершить виртуальную экскурсию по музею.

Московский музей космонавтики (18+)

На сайте Московского музея космонавтики также можно ознакомиться с виртуальными выставками. Проект "Первый космический отряд. Кого возьмут в космонавты" посвящен 60-летию первого отряда космонавтов. Выставка "Юрий Гагарин: первый рейс в космос" рассказывает о жизни первого космонавта Земли, а выставка "“Энергия — Буран”. Ракетоплан будущего" — о конструкторах, инженерах, летчиках-испытателях, химиках, строителях и других людях, воплотивших в реальность советскую космическую программу.

Кроме того, на сайте можно посмотреть выставку "Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица экспонатов", посвященную музейным предметам, которые часто ускользают от внимания посетителей, а также совершить онлайн-экскурсию по выставке.

Дом-музей Марины Цветаевой (18+)

Дом-музей Марины Цветаевой также подготовил для зрителей несколько онлайн-проектов: выставку "Петербург Марины Цветаевой", посвященную ее отношению к этому городу, выставку "Наш дивный дом в Трехпрудном", в которой можно увидеть воссозданный дом поэтессы, выставку "Москва — снег — Рождество" о зимних праздниках в семье Цветаевой. Кроме того, посетители сайта могут ознакомиться с расшифровками нескольких черновых и беловых тетрадей поэта за период с 1916 по 1940 годы, а также совершить виртуальное путешествие по музею с гидом.

Другие проекты московских музеев (18+)

На официальном сайте Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына доступна основная экспозиция "Пути и судьбы". Нажав на иконку фотоаппарата, посетители смогут узнать об истории 30 экспонатов.

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (18+) также приглашает на виртуальные экскурсии по выставке "Д.И. Менделеев", приуроченной к 150-летию создания Периодической системы химических элементов, а также по выставкам "Портреты по скелетам" и "Сад жизни".

Объединение "Выставочные залы Москвы" (18+) предлагает посмотреть интервью с кураторами галереи "Электромузей в Ростокине" и галерей "На Шаболовке", "Ходынка" и "Выхино", а Музей Москвы приглашает посмотреть записи лекций и дискуссий.

На канале Мемориального музея А.Н. Скрябина (18+) можно увидеть концерты классической музыки, а на сайте — выставки "А.Н. Скрябин. Музыкальные путешествия. Города и страны" и "100 лет притяжения" об истории музея.

Также онлайн-выставки и экскурсии подготовил Московский государственный объединенный музей-заповедник (18+).

Кроме того, в сети доступны онлайн-экскурсии по музею-заповеднику "Коломенское" (18+) , музейно-мемориальному комплексу "История танка Т-34" (18+) , Музею К.Г. Паустовского (18+) , Государственному Дарвиновскому музею (18+), Галерее Александра Шилова (18+), Дому Н.В. Гоголя (18+) , Московскому государственному музею С.А. Есенина (18+), Музею Михаила Булгакова (18+) , Государственному музею — гуманитарному центру "Преодоление" имени Н.А. Островского (18+) и Государственному музею А.С. Пушкина (18_). Посетить их можно с помощью портала Google Art & Culture или на сайтах музеев.

С экспозициями музеев можно ознакомиться еще и в проекте "Музейная Москва онлайн" (18+). Пользователи могут посетить 148 виртуальных выставок и увидеть 40 тыс. экспонатов.