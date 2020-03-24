Стал известен рейтинг лучших ЧОПов Москвы и Подмосковья

Москва, 24 марта. Независимый портал Chop.Moscow представил ТОП-50 лучших охранных предприятий за 2019 год. Организаторы поставили перед собой простую задачу — помочь с выбором надежной и наиболее эффективной частной компании в сфере охраны.
Первое место ожидаемо взяла Группа Компаний "Легис", которая в 17-ом и 18-ом году уже становилась победителем. Секрет стабильного лидерства в эффективном сплаве: огромного опыта, стремления к развитию и своего видения безопасности. Сейчас "Легис" это:
- Более 27 лет работы.
- Более 300 объектов под физической и более тысячи объектов под пультовой охраной.
- Успешное сотрудничество с иностранными компаниями.
- Мощный IT-отдел с уникальными программными продуктами.
- Комплексные решения: физическая и пультовая охрана, юридическая и техническая поддержка (СКУД, видеонаблюдение, пожарная безопасность).
- Высокотехнологичное оборудование.
- Сбалансированный и качественно подобранный коллектив.
- Лицензированная деятельность (в том числе получена лицензия ФСБ).
- Множество довольных клиентов.
Как проводилось исследование
В качестве участников рассматривались только частные компании: ЧОПы и ЧОО Москвы и Московской области. Это — свыше 800 предприятий.
При выборе лучших изучались общедоступные данные и статистические параметры. Поэтому компании, не имеющие своего сайта, остались вне оценивания со стороны экспертной команды.
Что именно учитывалось
- Наличие лицензии.
- Наличие интернет-сайта с качественным контентом.
- Место в ТОП–50 за 2018 год.
- Отзывы клиентов и работников ЧОП.
- Результаты анонимного опроса, проводимого на портале.
- Перечень оказываемых услуг.
- Особенности ценовой политики.
- Особенности кадровой политики.
- Активное участие в отраслевых мероприятиях и соревнованиях.
В итоге, данный рейтинг ТОП-50 стал отправной точкой для развития столичного рынка охранных услуг, стимулируя всех участников равняться на лидера, становиться лучше и обходить конкурентов.