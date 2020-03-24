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Стал известен рейтинг лучших ЧОПов Москвы и Подмосковья

При выборе лучших изучались общедоступные данные и статистические параметры
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

Москва, 24 марта. Независимый портал Chop.Moscow представил ТОП-50 лучших охранных предприятий за 2019 год. Организаторы поставили перед собой простую задачу — помочь с выбором надежной и наиболее эффективной частной компании в сфере охраны. 

Первое место ожидаемо взяла Группа Компаний "Легис", которая в 17-ом и 18-ом году уже становилась победителем. Секрет стабильного лидерства в эффективном сплаве: огромного опыта, стремления к развитию и своего видения безопасности. Сейчас "Легис" это:

  • Более 27 лет работы.
  •  Более 300 объектов под физической и более тысячи объектов под пультовой охраной.
  • Успешное сотрудничество с иностранными компаниями.
  • Мощный IT-отдел с уникальными программными продуктами.
  • Комплексные решения: физическая и пультовая охрана, юридическая и техническая поддержка (СКУД, видеонаблюдение, пожарная безопасность).
  • Высокотехнологичное оборудование.
  • Сбалансированный и качественно подобранный коллектив.
  • Лицензированная деятельность (в том числе получена лицензия ФСБ).
  • Множество довольных клиентов.

Как проводилось исследование

В качестве участников рассматривались только частные компании: ЧОПы и ЧОО Москвы и Московской области. Это — свыше 800 предприятий.

При выборе лучших изучались общедоступные данные и статистические параметры. Поэтому компании, не имеющие своего сайта, остались вне оценивания со стороны экспертной команды.

Что именно учитывалось

  1. Наличие лицензии.
  2. Наличие интернет-сайта с качественным контентом.
  3. Место в ТОП–50 за 2018 год.
  4. Отзывы клиентов и работников ЧОП.
  5. Результаты анонимного опроса, проводимого на портале.
  6. Перечень оказываемых услуг.
  7. Особенности ценовой политики.
  8. Особенности кадровой политики.
  9. Активное участие в отраслевых мероприятиях и соревнованиях.

В итоге, данный рейтинг ТОП-50 стал отправной точкой для развития столичного рынка охранных услуг, стимулируя всех участников равняться на лидера, становиться лучше и обходить конкурентов.

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