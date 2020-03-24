Стал известен рейтинг лучших ЧОПов Москвы и Подмосковья

Москва, 24 марта. Независимый портал Chop.Moscow представил ТОП-50 лучших охранных предприятий за 2019 год. Организаторы поставили перед собой простую задачу — помочь с выбором надежной и наиболее эффективной частной компании в сфере охраны.

Первое место ожидаемо взяла Группа Компаний "Легис", которая в 17-ом и 18-ом году уже становилась победителем. Секрет стабильного лидерства в эффективном сплаве: огромного опыта, стремления к развитию и своего видения безопасности. Сейчас "Легис" это:

Более 27 лет работы.

Более 300 объектов под физической и более тысячи объектов под пультовой охраной.

Успешное сотрудничество с иностранными компаниями.

Мощный IT-отдел с уникальными программными продуктами.

Комплексные решения: физическая и пультовая охрана, юридическая и техническая поддержка (СКУД, видеонаблюдение, пожарная безопасность).

Высокотехнологичное оборудование.

Сбалансированный и качественно подобранный коллектив.

Лицензированная деятельность (в том числе получена лицензия ФСБ).

Множество довольных клиентов.

Как проводилось исследование

В качестве участников рассматривались только частные компании: ЧОПы и ЧОО Москвы и Московской области. Это — свыше 800 предприятий.

При выборе лучших изучались общедоступные данные и статистические параметры. Поэтому компании, не имеющие своего сайта, остались вне оценивания со стороны экспертной команды.

Что именно учитывалось

Наличие лицензии. Наличие интернет-сайта с качественным контентом. Место в ТОП–50 за 2018 год. Отзывы клиентов и работников ЧОП. Результаты анонимного опроса, проводимого на портале. Перечень оказываемых услуг. Особенности ценовой политики. Особенности кадровой политики. Активное участие в отраслевых мероприятиях и соревнованиях.

В итоге, данный рейтинг ТОП-50 стал отправной точкой для развития столичного рынка охранных услуг, стимулируя всех участников равняться на лидера, становиться лучше и обходить конкурентов.