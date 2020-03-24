Прикамье поднялось на 37 позиций в рейтинге регионов по эффективности молодежной политики

ТАСС, 23 марта. Пермский край в 2019 году поднялся на 37 позиций в рейтинге регионов РФ по эффективности молодежной политики. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы администрации губернатора со ссылкой на итоговый рейтинг эффективности субъектов страны по реализации молодежной политики за 2019 год, который опубликован Федеральным агентством по делам молодежи. Пермский край занял 31 место, преодолев 37 позиций по сравнению с 2018 годом.

Перечень активности региона

Всего в 2019 году в Прикамье было проведено 198 профильных мероприятий с охватом аудитории 125 320 человек. В 2019 году Пермский край принял XXVII Всероссийский фестиваль "Российская Студенческая Весна", участниками которого стали более 3 тыс. молодых людей из 80 регионов России. Кроме того, региональная "Студенческая концертно-театральная весна" вузов и учреждений профобразования собрала более 15 тыс. участников и зрителей. Участниками осенней сессии молодежного форума "Пермский период" стали 2400 человек, а онлайн-трансляции набрали 58 300 просмотров.

Молодежь Пермского края приняла участие в окружных и федеральных форумах "Таврида", "Территория смыслов", "Балтийский Артек", "iВолга". Участниками было презентовано 116 проектов, 11 человек получили гранты на сумму 4 млн рублей. Победителями Всероссийского конкурса молодежных инициатив Росмолодежи стали 11 человек, сумма привлеченных грантовых средств составила 7 млн 210 тыс. рублей. Также денежные средства в размере 9 млн 100 тыс. рублей были получены на реализацию девяти проектов ПГГПУ, ПНИПУ и ПГНИУ.

Также впервые был проведен конкурс среди муниципальных образований на предоставление субсидий для реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики.

О рейтинге

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) ежегодно готовит и публикует итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, по 85 показателям.

В 2019 году критерии разделили на четыре крупных блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики (институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года. Сбор информации проходил посредством АИС "Молодежь России".

В тройку лидеров итогового рейтинга по стране в 2019 году вошли Республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область.

Об агентстве

Росмолодежь — федеральный орган исполнительной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на создании равных условий для самореализации подрастающего поколения.

Задача Росмолодежи сегодня состоит в создании максимального количества возможностей для самореализации молодых людей и, как следствие, эффективной реализации инновационного потенциала молодежи в обществе.