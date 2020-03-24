Санкт-Петербург, 24 марта. V Международная конференция "Арктика: история и современность" прошла в онлайн формате. Стартовой площадкой ее проведения стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. В апреле работа продолжится в Мурманске и Апатитах.

"Мы действовали в условиях жесткого форс-мажора, связанного с пандемией коронавируса, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Оргкомитета конференции, заведующий кафедрой общественных наук, д.и.н., профессор СПбПУ Сергей Кулик. - Поэтому организовать полноценную конференц-связь со всеми выступающими было невозможно. Однако благодаря помощи наших партнеров из Информационно-аналитического центра Проектного офиса развития Арктики (ИАЦ ПОРА) удалось профессионально записать участников пленарного заседания. Сейчас постепенно обрабатываем и выкладываем материалы на нашем ресурсе. Кроме того, активно используем возможности наших групп в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook".

Он также заверил, что все статьи, прошедшие рецензирование, будут переданы для публикации в научные журналы IOP, и поблагодарил за помощь в организации конференции Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, а также всех ее партнеров, которых в этот раз было как никогда много.

В частности, приветственные адреса или видеообращения к участникам поступили от министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, депутата Государственной Думы Российской Федерации Григория Ледкова, председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Германа Широкова, генерального директора ПОРА Александра Стоцкого, генерального консула Норвегии в Санкт-Петербурге Дага Малмера Халворсена и других.

Международная научная конференция "Арктика: история и современность" проводится в СПбПУ с 2016 года. За прошедшее время в ней приняло участие более 2000 российских и зарубежных ученых, представляющих общественные, естественные, технические и военные науки, а также дипломаты и бизнесмены. По результатам опубликовано более 300 научных работ на русском и английском языках.

В этом году вслед за СПбПУ вторая и третья части конференции запланированы в Апатитах (Кольский научный центр РАН, 9-11 апреля) и Мурманске (МГТУ, 23-24 апреля).

"Нас с Политехом связывают давние тесные и очень плодотворные отношения, базирующиеся на общем интересе к изучению Арктики, - сказал директор Института экономических проблем Кольского научного центра РАН, д.э.н. Сергей Федосеев. - Мы благодарны нашим петербургским коллегам за то, что получили возможность стать полноценными организаторами конференции. Поэтому, как бы ни разворачивалась ситуация с карантином, хочу заверить, что мы найдем очную или заочную возможность продолжить начатое дело. Сложившуюся ситуацию нужно рассматривать как хорошую возможность протестировать свои силы".

Официальными партерами конференции выступили Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Проектный офис по развитию Арктики (ПОРА), АО "Балтийский завод", ФГУП "АА НИИ", Российский государственный музей Арктики и Антарктики, музей "Ледокол Красин", "Российская газета", "Петербургский дневник", "Корабел.ру".

Генеральный информационный партнер конференции – Информационное агентство России ТАСС.

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