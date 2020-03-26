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Сервис "БИБОСС" расширил каталог франшиз для российских предпринимателей

Основной акцент при этом сделан на бизнесах, связанных с детьми или родителями
Описание
© beboss.ru

Москва, 26 марта. Сервис для предпринимателей и инвесторов "БИБОСС" расширил каталог франшиз, доступных для российских предпринимателей в 2020 году. Основной акцент при этом был сделан на бизнесах, так или иначе связанных с детьми или родителями.

Подробную информацию о стартапах и предложениях, бизнес-планах и идеях в этом направлении можно получить на сайте www.beboss.ru.

Почему "детские" франшизы

Как отметили представители сервиса, многие виды предпринимательства, связанные с детьми, сегодня можно считать перспективными, в некоторых направлениях отмечается стабильный спрос на услуги и товары со стороны целевой аудитории даже в условиях кризиса.

Причина кроется не только в изменениях родительской психологии, согласно которой дети и их потребности ставятся на первое место, но и появлении технологий, ранее отсутствовавших на широком рынке.

Также аналитики сервиса для предпринимателей обратили внимание, что "детский" тренд в России наблюдается уже в течение трех-четырех лет, но многие ниши все еще остаются вакантными с точки зрения бизнеса.

Особенности франшиз

Немаловажный фактор выбора, который привлекает инвесторов и начинающих бизнесменов, - небольшой размер вложений, необходимых для старта. По данным портала "БИБОСС", затраты на многие "детские" франшизы не превышают миллиона рублей.

Однако специалисты отмечают "обратную сторону медали". Это обилие подводных камней в "детской" сфере, в том числе требования со стороны контролирующих органов (например, общепит), необходимость высокой квалификации (педагогика), высокий уровень конкуренции в некоторых сегментах рынка.  

Какие направления интересуют бизнесменов

В обновленном каталоге сервиса каждая третья франшиза подразумевает продажу услуг или товаров родителям, работу с детьми, дошколятами или подростками.

Во-первых, это продажа игрушек, одежды, аксессуаров в рамках сетевых представительств популярных брендов. Размер начальных инвестиций в этом случае может быть выше среднего – от 2-3 млн рублей.

Во-вторых, это общественное питание и игровые развлечения, которые, однако, демонстрировали рост в прошлые годы, а сейчас не могут определиться с вектором движения.

В-третьих, образовательные учреждения, курсы для подготовки к школе, для развития интеллекта, обучения иностранным языкам, скорочтению, робототехнике и так далее.

Нельзя говорить о гарантированной успешности всех доступных предложений в новом каталоге, как и называть "детские" франшизы панацеей с гарантированной прибылью. Но положительные тенденции, подтвержденные спросом на франшизы и соответствующим предложением в этом направлении, эксперты все же отмечают. 

Для правильного выбора франшизы и анализа рынка параллельно с расширенным каталогом сервис "БИБОСС" предложил собранную статистику бизнес-предложений по 27 критериям и собственный рейтинг франшиз. Это позволит интересующимся бизнесменам и инвесторам анализировать и сравнивать предложения, опираясь на объективные данные, а не рекламные брошюры.  

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