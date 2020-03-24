"Нетология" выйдет на рынок бизнес-образования

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Онлайн-университет "Нетология" объявил об открытии факультета Digital MBA и старте первого курса "Стратегия и цифровая трансформация", говорится в сообщении университета.

Согласно исследованию, проведенному компанией "Нетология" совместно с IT-холдингом TalentTech и EdMarket, заинтересованность в бизнес-образовании и новых форматах обучения в России растет.

Обучение на новом курсе "Стратегия и цифровая трансформация" рассчитано на семь недель. Преподавателями станут ведущие зарубежные и российские специалисты, а по окончании учебы выпускники получат дипломы государственного образца. В планах "Нетологии" - запуск еще двух образовательных программ.

В рамках первого обучающего модуля, студенты узнают о способах создания стратегий при выходе на новые рынки, научатся формировать ценности продукта на B2B-рынках, а также, привлекать инвестиции. Первый обучающий курс разработан для руководителей компаний, занимающихся цифровой трансформацией своего бизнеса.

Старт обучения запланирован на 24 апреля текущего года. Среди преподавателей курса - профессор Judge Business School Кембриджского университета Шаз Ансари, лектор и коуч в Стартап Академии "Сколково" Евгений Тимко, основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, сооснователь и генеральный директор VCV.AI Арик Ахвердян, генеральный директор Mercaux Ольга Коцур и другие.

Курс "Краткосрочная программа MBA" запланирован на июнь 2020 года. Обучение будет состоять из 5 модулей, посвященных темам цифрового развития бизнеса. Экспертами выступят представители рыночных сегментов: food-tech, IT, финансового сектора, ритейла и так далее. Выпускники программы получат диплом о профессиональной переподготовке.

Рассчитанный на год курс "Цифровая программа "MBA" будет запущен в январе 2021 года. Успешно завершившие обучение студенты получат диплом мастера бизнес-администрирования.