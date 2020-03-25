Проект "Декрет как стартап" обсудили с молодыми мамами в Сургутском районе ХМАО

ТАСС, 25 марта. Проект "Декрет как стартап" обсудили с молодыми мамами в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой по итогам тематического бизнес-завтрака для будущих бизнес-леди, а ныне молодых мам, проживающих в муниципалитете.

"Знаю немало историй, когда бизнесом начинали заниматься женщины, находящиеся в декретном отпуске. Сначала у них появляется хобби, которое перерастает в прибыльное дело. В этом случае важно понимать, что бизнес лучше сразу начинать вести на легальной основе. Благо, современное законодательство предоставляет достаточно широкий выбор организационно-правовых форм", - написал он.

Глава рассказал молодым мамам о мерах муниципальной поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели. "Например, начинающие бизнесмены Сургутского района могут получить до 1 млн рублей в качестве гранта. Также у нас действует несколько видов субсидий. Самыми востребованными по итогам 2019 года стали субсидии на возмещение затрат на контрольно-кассовую технику, аренду помещений, приобретение патента и оборудования. Суммарно в прошлом году на поддержку бизнеса мы направили 18,9 млн рублей, субсидиями воспользовались 110 предпринимателей", - отметил Трубецкой.

Глава муниципалитета напомнил, что с января 2020 года Югра присоединилась к проекту специального налогового режима — налог на профессиональный доход. При переходе на НПД не придется платить НДС, НДФЛ и делать страховые взносы. Этот налоговый режим подходит репетиторам, домашним кондитерам, фотографам, дизайнерам и многим другим людям, у которых есть свое небольшое дело и которые хотят выйти из тени. Для этого важно соответствовать нескольким требованиям: продвигать только те товары и услуги, которые предприниматель создает сам, иметь доход не выше 2,4 млн рублей в год и работать самостоятельно, не нанимая сотрудников.

"Перед гостями также выступили успешные бизнес-леди: сыровар Вера Ионина и Татьяна Панкова — жительница Лянтора, недавно открывшая модное кафе. Вера живет в Барсово и активно занимается своим делом, периодически обращаясь в администрацию Сургутского района за поддержкой. Она сама отмечает, что без этого ей было бы гораздо сложнее покупать оборудование для сыроварни", - рассказал Трубецкой.

Как сообщал ранее глава района, количество субъектов малого и среднего бизнеса в Сургутском районе по итогам 2019 года увеличилось на 3%, это единственная территория Югры с положительной динамикой субъектов МСП в течение пяти лет подряд. Прирост поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района составил 11 млн рублей. А в декабре прошлого года район второй год подряд был признан лучшей территорией в Югре для предпринимательской деятельности, муниципалитету вручили диплом победителя окружного конкурса "Лидер бизнеса Югры -2019" в номинации "Лучший район с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства".

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова отмечала Сургутский район в качестве лидера по работе с инвесторами - команда района уже три года подряд возглавляет рейтинг муниципалитетов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В конце ноября 2019 года Сургутский район победил в федеральном конкурсе "Проектный Олимп - 2019" - инвестиционная стратегия команды под руководством главы района признана лучшим проектом года в России в одной из основных номинаций.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.