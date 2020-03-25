Вольное экономическое общество России запускает спецпроект к своему 255-летию

Москва, 25 марта. В этом году ВЭО России, старейшей в стране общественной организации, исполняется 255 лет. Более четверти тысячелетия история российского государства, перемены в его экономической и хозяйственной жизни были неразрывно связаны с историей общества.

Экспорт хлеба, разведение картофеля и подсолнечника, становление мясомолочной промышленности и животноводства, борьба с голодом и оспой, распространение начального образование – лишь малая часть реализованных обществом проектов.

На протяжении более двух с половиной веков общество объединяет в своих рядах интеллектуальную элиту страны – ученых и экономистов-практиков, общественных и государственных деятелей.

К 255-летию Общества ВЭО России запускает спецпроект – цикл сюжетов о выдающихся деятелях российской истории и Императорского ВЭО, стоявших у истоков судьбоносных для страны реформ и преобразований.

Спецпроект покажут по Общественному телевидению России. В 2020 году сюжеты будут выходить в эфир телеканала ОТР каждую субботу в рамках авторского проекта президента Вольного экономического общества России Сергея Бодрунова – "Дом Э".

Все сюжеты из исторического цикла ВЭО России будут доступны на сайтах Общественного телевидения России и ВЭО России, в социальных сетях общества (ВКонтакте, Facebook).

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