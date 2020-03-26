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МТС поможет старшеклассникам бесплатно подготовиться к экзаменам

До 23 мая компания предоставляет доступ к программе интенсивной подготовки на базе собственного онлайн-сервиса Smart University
Описание
© Depositphotos

Москва, 26 марта. Специально для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в период, когда все школьники находятся на дистанционном обучении, МТС разработала программу интенсивной подготовки на базе собственного онлайн-сервиса Smart University. До 23 мая она открыта для всех желающих. 

Программа интенсивов состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. По информации МТС, методические материалы разработаны ведущими экспертами в области государственных экзаменов, соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений. Вебинары проходят в интерактивной форме: преподаватели разбирают задания, вместе с учениками решают примеры, дают задания для самостоятельного решения. Чтобы занятия были доступны максимальному числу школьников, вебинары дополнительно транслируются на стриминговой платформе WASD.TV. 

"Эффективность нашей программы подготовки к ЕГЭ доказана результатами: средний балл выпускников Smart University за ЕГЭ в прошлом учебном году составил 83 балла, а средняя оценка за ОГЭ — отлично. Поэтому мы уверены, что курсы, которые мы сделали общедоступными, будут полезны школьникам для подготовки к экзаменам", – рассказал руководитель Smart University Ярослав Смирнов.

Smart University — это сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку, а также для взрослых – по английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса. 

Возрастная категория 9+.

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