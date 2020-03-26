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"РН-Уватнефтегаз" сэкономил энергоресурсов на 222 млн рублей в 2019 году

Также входящая в нефтегазовый комплекс НК "Роснефть" компания перешла на цифровой контроль удельного расхода электроэнергии на производственных объектах

ТАСС, 26 марта. Компания "РН-Уватнефтегаз", входящая в нефтегазовый комплекс НК "Роснефть", перешла на цифровой контроль удельного расхода электроэнергии на производственных объектах. На предприятии внедрена первая в компании автоматизированная система постоянно действующего аудита (АСПД-А), сообщили в четверг в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью ООО "РН-Уватнефтегаз".

"Повышение эффективности работы производственных активов – один из ключевых элементов стратегии "Роснефть 2022". Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента", - сказано в сообщении компании.

Программное обеспечение российского производства позволяет выполнять высокоточный мониторинг энергопотребления различных технологических процессов, отображать расход электроэнергии в целом и по каждому объекту в отдельности, оперативно проводить мероприятия по корректировке режима работы оборудования. Все данные отображаются на основном экране оператора.

Кроме того, система оценивает уровень энергообеспечения кустовых площадок, а также потери в электрических сетях. Система рассчитывает потенциал энергосбережения для насосов поддержания пластового давления, соотносит их с текущими параметрами работы и выдает рекомендации по мероприятиям повышения энергоэффективности.

Это позволяет выявлять потенциал энергосбережения для ранее недоступного для контроля оборудования, оперативно выявлять отклонения от заданного режима и контролировать выполнение плановых показателей по удельному расходу электроэнергии в реальном времени.

По итогам 2019 года "РН-Уватнефтегаз" в рамках программы энергосбережения сэкономил 222 млн рублей.

Получить экономический эффект позволили мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и добычей углеводородов на юге Тюменской области, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Омской области. Нефтедобывающие активы предприятия образуют Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть".

В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных участков и 40 месторождений. Общая площадь проекта составляет более 26 тыс. кв. км.

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