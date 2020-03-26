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Новикомбанк подвел итоги работы на валютном и межбанковском рынках в 2019 году

За прошедший год объем сделок банка на валютном рынке составил 2,16 трлн рублей

Москва, 26 марта. Новикомбанк подвел итоги работы на валютном и межбанковском рынках в 2019 году. Благодаря расширению спектра финансовых инструментов и значительному укреплению своих позиций Банк показал отличные результаты по этим направлениям деятельности.

В 2019 году Новикомбанк проводил операции на межбанковском рынке с финансово устойчивыми кредитными организациями из числа банков России, стран СНГ и ОЭСР. За прошедший год общий объем сделок на валютном рынке составил 2,16 трлн рублей. Объем операций СВОП составил 1,67 трлн рублей, объем конверсионных операций с финансовыми институтами и корпоративными клиентами - 490 млрд рублей. Объем конверсионных операций с корпоративными клиентами по сравнению с 2018 годом увеличился на 41% и составил 168 млрд рублей.

В течение года Новикомбанк активно развивал партнерские отношения с ведущими российскими банками, государственными и коммерческими банками стран СНГ и ведущими мировыми финансовыми институтами на рынке межбанковского кредитования. Объем операций Новикомбанка на рынке межбанковского кредитования составил 4,77 трлн рублей.

"Грамотное управление свободной ликвидностью – одна из ключевых задач стратегии Новикомбанка. Привлекая свободные средства предприятий нашего акционера, Госкорпорации Ростех, мы гарантируем, с одной стороны, хорошую доходность, с другой – минимум риска. Наши результаты за 2019 год подтверждают эффективность работы казначейства в этом направлении", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

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