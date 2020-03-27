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Учалинский ГОК вложил более 370 млн рублей в очистные сооружения

На площади в 7 га сырьевое предприятие УГМК возводит более десятка объектов, которые ежесуточно будут очищать до 25 тыс. куб. м шахтных и подотвальных вод
Описание
© УГМК

ТАСС, 27 марта. В АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) продолжается строительство второй очереди очистных сооружений промышленных сточных вод Учалинской промплощадки. На реализацию экологического проекта уже направлено порядка 376 млн рублей. На площади в 7 га возводится более десятка объектов, которые ежесуточно будут очищать до 25 тыс. куб. м шахтных и подотвальных вод. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.

По технологии промышленные стоки будут проходить две стадии нейтрализации известковым молоком, отстаивание в радиальных отстойниках и в пруде-стабилизаторе. На всех ступенях очистки запланировано откачивание осаждаемых в воде частиц на действующую станцию нейтрализации – в узел обезвоживания осадка. Завершающим этапом станет глубокая доочистка с доведением качества воды до нормативов допустимых сбросов, установленных для водоемов рыбохозяйственной категории.

"На сегодняшний день подняты несколько зданий насосных станций, они уже почти готовы к монтажу оборудования. В здании новой станции нейтрализации мы строим два чана для известкового молока и фундаменты под оборудование. С наступлением летнего периода приступим к увязыванию всех сооружений между собой трубопроводами", - приводят в пресс-службе слова заместителя начальника участка водоснабжения и канализации энергоцеха Вадима Алтынбаева.

По завершении строительства всех объектов второй очереди – к 2022 году – очистные сооружения Учалинской промплощадки будут принимать на очистку шахтные воды Учалинского и Ново-Учалинского подземных рудников, подотвальные воды Учалинского месторождения, а также дождевые сточные воды. Стоимость проекта составляет порядка 1,6 млрд рублей.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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