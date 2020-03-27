Москва, 27 марта. Фонд Росконгресс и АО "Банк Интеза" подписали соглашение о сотрудничестве. В момент, когда мировая экономика оказалась под угрозой рецессии, стороны объединяют усилия по поддержке целого ряда секторов экономики. Cоглашение предполагает информационное и экспертное взаимодействие для реализации инвестиционных и бизнес-проектов на внутреннем и внешнем рынках, а также содействие в возможном привлечении финансирования в проекты, реализуемые на территории Российской Федерации. Подписи в документе о сотрудничестве поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.

Первым шагом в выполнении соглашения станет создание постоянно действующего проектного офиса. Он займется разработкой дорожной карты двустороннего взаимодействия, формированием перечня проектов и определением приоритетных направлений сотрудничества.

"Фонд Росконгресс и Банк Интеза имеют значительные и взаимодополняющие компетенции для эффективной реализации инвестиционных и деловых проектов российских и международных компаний – партнеров Фонда Росконгресс. В своей деятельности мы отдаем высокий приоритет работе по привлечению иностранных прямых и портфельных инвестиций в экономику Российской Федерации и содействию успешной реализации национальных проектов. Подписание соглашения стало логичным шагом в продолжении наших партнерских отношений и мерой взаимной поддержки в текущих экономических условиях", – сказал Александр Стуглев.

"Оба партнера прекрасно дополняют друг друга. Российский Банк Интеза входит в состав ведущей в Италии и одной из крупнейших в еврозоне банковских групп Интеза Санпаоло, опирающейся на почти 500-летнюю историю. Мы обладаем уникальными возможностями и опытом банковской работы на российском и международном рынках, финансового сопровождения инвестиционных проектов и готовы стать точкой роста для их реализации. У нас открываются хорошие возможности в партнерстве с Росконгрессом – координатором в области иностранных инвестиций и крупнейшим организатором международных мероприятий в области инвестиционной и внешнеторговой деятельности в России", – отметил Антонио Фаллико.