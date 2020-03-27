Артисты Академии Н.С. Михалкова устроили флешмоб #ЯМыБунинЧехов во Всемирный день театра

Москва, 27 марта. Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова запустила в социальной сети Instagram интерактивную акцию #ЯМыБунинЧехов, приуроченную к празднованию Всемирного дня театра. В режиме самоизоляции слушатели и выпускники актерской мастерской Академии читают на камеру свои любимые строки из произведений выдающихся русских классиков – А.П. Чехова и И.А. Бунина, размещая у себя на страницах видео с хэштегами акции – #ЯМыБунинЧехов и #АкадемикиМихалкова.

Именно 27 марта, во Всемирный день театра, была основана Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Сегодня она отмечает свое шестилетие.

"Сегодня, в Международный день театра, мы решили поддержать тех, кто остается неравнодушным к театру даже в ситуации изоляции, и запускаем онлайн-марафон под названием #ЯМыБунинЧехов. Наш флешмоб - о силе творчества и любви к искусству. Надеюсь, что замечательная проза классиков Бунина и Чехова вдохновит и вас принять участие в этой эстафете", - отмечает ректор академии, народный артист России Н.С. Михалков.

Использовать хэштег акции и принять участие во флешмобе могут не только артисты академии, но и все любители театрального искусства.

Возрастная категория 12+.

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За пять лет существования академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором академии является народный артист России Никита Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru.