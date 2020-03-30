Евразийская конфедерация обществ правообладателей стала полноправным членом IFRRO

Москва, 30 марта. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) стала полноправным членом Международной федерации организаций по правам на воспроизведение визуального искусства (IFRRO). Сотрудничество открывает новые возможности для развития сферы управления репродукционными правами на объекты визуального искусства в Евразийском регионе с учетом международной экспертизы и опыта других стран.

Членство в организации дает ЕАКОП доступ к внутренним ресурсам IFRRO и широкой сети международных партнеров – национальных и региональных обществ по коллективному управлению правами (ОКУП). Таким образом, ЕАКОП получит инструменты для более эффективной защиты интересов региональных авторов и правообладателей на глобальном рынке. Решение о сотрудничестве также отвечает стратегическим целям IFRRO по продвижению легального использования текстовых и графических авторских произведений и борьбе с их несанкционированным копированием по всему миру. Основной задачей организации является развитие системы коллективного управления правами через ОКУПы и обеспечение собственной деятельности авторов и издателей.

На данном этапе расширение международного присутствия ЕАКОП – важный шаг для создания сильного регионального института, способного адекватно представлять интересы авторов на глобальной арене, отметил генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. "Если мы хотим добиваться конкретных результатов, то нам необходимо взаимодействовать с другими крупными игроками, налаживать новые партнерские связи, обмениваться опытом и информацией о лучших практиках. Нам тоже есть что показать нашим иностранным коллегам – это и блокчейн-инфраструктура рынка интеллектуальной собственности IPChain, и программные комплексы, и цифровые сервисы по депонированию, управлению и монетизации прав на нематериальные активы. Членство в IFRRO стало логическим продолжением нашей стратегии развития, и мы высоко оцениваем перспективы дальнейшей совместной работы", – сказал Кричевский.

Как объяснил советник по международным вопросам ЕАКОП Эрик Вальдес-Мартинес, чаще всего именно авторы и правообладатели в сфере визуального искусства становятся наименее защищенными: "Современные технологии позволяют быстро копировать и распространять практически любой контент, попавший в сеть. Больше всего это ударяет по отдельным художникам, фотографам, иллюстраторам и другим творцам. Непосредственное участие ЕАКОП в работе IFRRO поможет организации и ее членам получить колоссальный опыт в области защиты интересов авторов и максимально грамотно применить его в регионе с учетом последних международных стандартов и практик. ЕАКОП также сможет поделиться своими технологическими разработками с сообществом IFRRO. Так что, думаю, нам предстоит большая и продуктивная работа в интересах каждой организации".

Международная федерация организаций по правам на воспроизведение визуального искусства (IFRRO) – крупнейшая международная сеть организаций коллективного управления правами авторов, создателей визуальных произведений и издателей. IFRRO занимается систематической поддержкой ОКУПов по всему миру, в том числе оказывает содействие при обмене информацией и опытом среди участников, создании профильных рабочих групп, разработке и внедрении эффективных бизнес-моделей, универсальных стандартов, а также методов передачи прав и распределения вознаграждений между авторами и издателями. IFRRO активно занимается лоббированием интересов своих членов на национальных и международных площадках, является организатором крупных профильных конференций и образовательных мероприятий, в том числе в партнерстве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO).

На данный момент в IFRRO состоит более 90 организаций по управлению репродукционными правами, а также около 55 национальных и международных ассоциаций авторов, создателей визуальных произведений и издателей.