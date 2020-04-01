Прибыль Новикомбанка за 2019 год по РСБУ составила 10,1 млрд рублей

Москва, 1 апреля. Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2019 год. По итогам прошедшего года Банком обеспечена рекордная чистая прибыль в размере 10,1 млрд рублей, это почти в семь раз выше финансового результата 2018 года.

Активы банка на 1 января 2020 года составили 472,1 млрд рублей, увеличившись на 15%. Объем остатков на счетах за год увеличился на 15,5% - до 430,3 млрд рублей. Основной прирост пассивов приходится на средства корпоративных клиентов, удельный вес которых на 1 января 2020 года составил 92% от общего объема клиентских средств, отмечается в отчете банка.

Высокие темпы роста активов обеспечены, в первую очередь, растущим кредитным портфелем, драйвер роста которого – активное участие Новикомбанка в финансировании национальных проектов под эгидой контролирующего акционера - Государственной корпорации Ростех.

Среди партнеров-заемщиков банка – ведущие российские высокотехнологичные предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других наукоемких отраслей, их кооперация, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом актуальных потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства. Вся линейка сопровождается специалистами банка на постоянной основе с учетом текущей ситуации.

"Рост прибыли, близкий к семикратному, подтверждает эффективность работы по выполнению утвержденной акционером стратегии развития банка. Нам важно отметить, что вся прибыль реинвестируется в контуре корпорации, не уходит на веерную рекламу и что-то подобное, возвращается в полном объеме на поддержку нашей промышленности. Новикомбанк не только выполняет, но и перевыполняет план по бесперебойному обеспечению финансовыми ресурсами предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех. Нам важно, что мы предлагаем продукты, оптимальные в конкретных условиях и для поставленных задач, используя все имеющиеся возможности, от бридж-кредитов до долгосрочных инструментов финансирования с элементами государственной поддержки, где у нас также есть собственные идеи, которыми мы активно делимся. Таким образом, Новикомбанк последовательно подтверждает статус эффективного центра компетенций в сфере финансирования предприятий Ростеха", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Приоритет и последовательность кредитования высоконадежных заемщиков обеспечили банку положительную динамику всех ключевых показателей. Рост бизнеса Новикомбанка обеспечивает быстрое увеличение его доходов в интересах акционера.

По итогам прошедшего года полученные банком процентные доходы равнялись 31,6 млрд рублей, что на 55% превышает соответствующий показатель предыдущего года. Еще 1,1 млрд рублей был получен Банком в виде комиссионных доходов. Благодаря успешной прибыльной деятельности Новикомбанк существенно нарастил объем собственных средств (капитала) – до 49,187 млрд рублей (+19,6% к предыдущему году). Все это будет реинвестировано в отечественную промышленность.

В 2019 году Новикомбанк активно развивал розничный бизнес, увеличив портфель потребительских и ипотечных кредитов (до вычета резервов) на 90%. Этому способствовало и расширение географии присутствия банка, и современная линейка эксклюзивных розничных продуктов с максимально возможными низкими ставками для сотрудников предприятий Ростеха. Именно для них банк совместно с акционером разработал уникальный продукт – социально-платежную карту работника. Это многофункциональное решение используется не только для начисления зарплаты и как платежный инструмент, но и для реализации социальных бонусов и привилегий, предоставленных Ростехом, его партнерами и самим банком.

"Положительная динамика финансовых показателей за 2019 год подтверждает эффективную реализацию выбранной бизнес-модели с низким кредитным риском, грамотным управлением операционными издержками и максимально эффективным использованием акционерного капитала. Стабильный рост собственного капитала, значительные резервы ликвидности, эффективная стратегия развития и высокое качество бизнес-процедур служат надежным залогом продолжения развития Новикомбанка в 2020 году и в долгосрочной перспективе. Мы часть финансовой опоры Ростеха", - подчеркнула Елена Георгиева.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. ​​​​​