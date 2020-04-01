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Международный фестиваль рекламы "Белый Квадрат" пройдет 24-26 июня в Минске

На фестиваль уже подано 511 работ от участников из 20 стран мира
Описание
© adfest.by

Минск, 1 апреля. В Минске 24-26 июня пройдет один из крупнейших фестивалей креативности Восточной Европы – Международный фестиваль рекламы "Белый Квадрат". На данный момент на "Белый Квадрат" 2020 подано 511 работ от участников из 20 стран мира. Прием конкурсных работ проходит онлайн на сайте adfest.by и завершится 31 мая.  

Несмотря на то, что мир оказался в нестандартной ситуации, в непривычных условиях новой онлайн-реальности есть возможность переосмыслить имеющийся опыт, найти новые решения, подготовить свои кейсы и получить мощный заряд вдохновения, загрузив свои лучшие работы на фестиваль рекламы. Конкурсные проекты на "Белый Квадрат" принимаются в семи конкурсных категориях:

CREATIVE – креатив;

BRANDING – брендинг;

MARKETING – маркетинг;

CREATIVE EFFECTIVENESS – креативная эффективность;

MEDIA – медиа;

DIGITAL – диджитал;

CHANGE FOR GOOD – социальная реклама.

Кейсы, реализованные на тематику борьбы с эпидемией и последствиями коронавируса, принимаются в конкурс Change for Good на безвозмездной основе.

Работы в каждом из конкурсов будут оцениваться независимым международным составом жюри – персонами с мировым признанием в области рекламы и престижнейшими индустриальными наградами за креативность реализованных бренд-коммуникаций.

"Белый Квадрат" входит в индустриальные рейтинги креативности разных стран, в том числе в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах: креатив, брендинг, digital, маркетинговые услуги; Рейтинг эффективности коммуникационных агентств АКАР и Рейтинг эффективности медийных агентств АКАР.

Ежегодно "Белый Квадрат" уделяет особое внимание продвижению работ агентств-призеров фестиваля в индустриальных СМИ, насчитывая более 30 публикаций в странах Европы и СНГ, в том числе Франции, Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии, Нидерландах, Эстонии, Литве, Латвии, регионе MENA, Аргентине, Сербии, Хорватии, Румынии, России, Украине, Беларуси, Казахстане, Грузии, Армении и других.

После прохождения этапа модерации конкурсные работы "Белого Квадрата" 2020 будут доступны для просмотра на сайте фестиваля

Организаторы рассчитывают провести фестиваль в полном формате, с полноценными образовательной и деловой программами. За новостями следите на официальном сайте adfes.by

Возрастное ограничение 18+.

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