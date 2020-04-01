{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд Росконгресс объявил о создании B2B-маркетплейса RCBusiness

Онлайн-платформа позволит предпринимателям в разных отраслях экономики найти новых партнеров и поставщиков, расширить рынок сбыта, переформатировать бизнес, присоединиться к текущим проектам

Москва, 1 апреля. Фонд Росконгресс запускает платформу B2B-маркетплейса RCBusiness – forbusiness.roscongress.org. Она создана для поддержки потребностей профессионалов в различных отраслях экономики и представления возможностей бизнеса широкому кругу российских и международных контактов. 

Рынок онлайн-сервисов в России находится в фазе быстрого роста и развития: стремительно появляются новые игроки. В период экономической турбулентности компании, давно присутствующие на рынке, ищут новые способы расширить и укрепить свое влияние в условиях растущей конкуренции, сохранить лояльность клиентов и найти новые, иногда даже нестандартные решения развития бизнеса и новые рынки сбыта. 

"Нам нужны технологически емкие решения, которые объединят единомышленников и партнеров, позволят расширить рынок сбыта и найти новых поставщиков, помогут переформатировать текущий бизнес и присоединиться к существующим проектам. Мы ставим перед собой амбициозные задачи: максимально упростить и ускорить коммуникацию между бизнесом из разных стран. Прямые контакты, интеллектуальные подсказки, презентационные возможности платформы – все это позволит создать эффективную экосистему при работе с внешними партнерами, уменьшить операционные расходы компаний, ускорить бизнес-процессы", – отмечает председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По мнению аналитиков платформы, экспертиза и обширные консалтинговые ресурсы Фонда Росконгресс позволят привлечь крупных игроков международного коммерческого рынка, государственных корпораций и предприятий. Сервис также доступен для малого и среднего бизнеса и микропредприятий.

B2B-маркетплейс RCBusiness – это полностью бесплатный ресурс. Необходима регистрация на платформе forbusiness.roscongress.org.

Реклама на ТАСС
Абоненты МТС могут оформить виртуальные дебетовые карты МТС Банка через WhatsApp
Новый сервис позволит клиентам экономить время, общаться с банком через понятный и привычный интерфейс приложения без физического контакта с сотрудниками банка или курьером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС