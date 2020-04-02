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Фонд Росконгресс проведет онлайн-конференцию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса

Трансляцию конференции "Бизнес: инструкция по выживанию" можно будет посмотреть на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook

Москва, 2 апреля. Что делать бизнесу в условиях экстренных карантинных мер? Как сохранить свое дело, минимизировать потери и вернуться к активной деятельности после снятия ограничений? Фонд Росконгресс начинает серию виртуальных мероприятий, которые должны помочь бизнесменам спасти свои предприятия.

В пятницу, 3 апреля, на ресурсах Фонда Росконгресс состоится онлайн-конференция "Бизнес: инструкция по выживанию". Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook. Начало в 12:00.

Для поддержки предприятий МСП вводятся многочисленные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Участники дискуссии – известные практики в области правового и налогового консультирования – ответят на самые насущные вопросы, волнующие предпринимателей в текущих условиях. Как оформлять оплату труда в нерабочую неделю? Как подавать налоговую отчетность и как получить отсрочку по налоговым платежам? Какие меры поддержки МСП введены и как ими воспользоваться? Какие меры регулирования международной торговли будут действовать? 

Темы конференции:

- Меры поддержки МСП и отдельных отраслей в части уменьшения налогообложения;

- Вопросы подачи налоговой отчетности и отсрочки налоговых платежей. Отдельные вопросы налогового администрирования;

- Вопросы оформления и оплаты труда в нерабочую неделю;

- Налогообложение физических лиц по доходам по вкладам и операциям с долговыми ценными бумагами в РФ;

- Меры регулирования международной торговли;

- Установление налога в размере 15% при выплате дивидендов иностранным акционерам (участникам). Что и когда поменяется?

Спикеры:

Дмитрий Бабинер - партнер, руководитель отдела корпоративного налогообложения в странах СНГ, компания EY.

Алексей Нестеренко - партнер, руководитель группы оказания услуг в области налоговой политики и разрешения налоговых споров в СНГ, компания EY.

Юлия Тимонина - партнер, руководитель группы подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности, компания EY.

Ирина Новикова - старший менеджер, департамент консультирования по управлению персоналом, компания EY.

Анна Савон - директор, группа оказания услуг в области налогообложения частных клиентов, компания EY.

Антон Шишкин - директор, группа таможенного регулирования и внешней торговли, компания EY.

Ведущий - руководитель службы экономических новостей канала "Россия 24" Алексей Бобровский.

Возрастная категория 6+.

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