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Предприниматели ХМАО во время пандемии продолжают работать и развивать свой бизнес

Многие услуги теперь предоставляются онлайн, некоторые бизнесмены запустили производство масок

ТАСС, 2 апреля. Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во время пандемии COVID-19 продолжают работать и развивать свой бизнес, рассказали в четверг в Фонде поддержки предпринимательства региона.

"Коронавирус с физически закрытыми границами и офисами – это время перезагрузки бизнеса и поиска новых решений", - считают в фонде.

Так, лингвистический центр "Толмач" перешел полностью на режим онлайн. В фонде отметили, что спрос на услуги центра значительно возрос. У людей появилось свободное время для самообразования не выходя из дома.

Социальный бизнес, сообщают в фонде, стал еще добрее, он продолжает решать важные социальные и культурные задачи. Предприниматель Ирина Токарева из города и сотрудники ее центров "Логоритм" и "Счастье" занимаются с детьми-инвалидами на дому, а детский центр "Эврика" в своих аккаунтах делится советами, как весело провести время с детьми дома. Сургутский фитнес-клуб UFIT продолжает тренировки со своими клиентами в онлайн-режиме.

"Многие предприниматели и вовсе поменяли квалификацию и стали шить маски, в которых сейчас сильно нуждается население", - рассказали в фонде.

"В сложившейся ситуации власти региона вырабатывают новые решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Например, накануне правительство Югры по итогам заседания приняло решение снизить ставки по налогу на имущество организаций. Ранее она составляла 2%, а теперь на 2020 год она снизилась до 0,7%. К своему прежнему значению эта ставка будет возвращаться постепенно, окончательно это произойдет лишь в 2024 году", - рассказали в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

Кроме этого, власти региона выделят из резервного фонда 140 млн рублей Югорской региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным процентным ставкам. 

"Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до 5 млн рублей и сроком до пяти лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам — от 0,5 ключевой ставки Центрального Банка России", — заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее власти автономного округа утвердили несколько налоговых льгот, которые вводятся в регионе для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.

О поддерживающих мерах властей

Решение дополнительно выделить 140 млн рублей Югорской региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов по льготным процентным ставкам было принято 31 марта правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Решение было принято для помощи предпринимателям, столкнувшимся с падением экономической активности из-за ситуации с коронавирусом.

Говоря о решении снизить в 2020 году ставки по налогу на имущество организаций, оцененное по кадастровой стоимости, для субъектов МСП, директор департамента финансов Югры Вера Дюдина уточнила, что с целью поддержки субъектов предпринимательства до конца 2020 года ее размер составит 0,7%, в 2021 году - 1%, на 2022 год - 1,3%, на 2023 год - 1,6%, а на 2024 и последующие годы - 2%. "Это решение позволит оставить во владении собственников объектов недвижимости финансовые ресурсы в сумме 357 млн рублей", - сказала она.

Также в Югре снижена ставка по налогу на 2020 год для организаций и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, с 5% до 1%. Данная мера будет действовать для наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей, в частности гостиниц, предприятий общепита, турагентств, организаторов конференций и выставок, предприятий образования, здравоохранения, соцуслуг, культуры, спорта, досуга и развлечений, считают власти.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

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Фонд Росконгресс проведет онлайн-конференцию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса
Трансляцию конференции "Бизнес: инструкция по выживанию" можно будет посмотреть на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook
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