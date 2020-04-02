Москва, 2 апреля. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, Фонд Росконгресс утвержден в качестве единственного исполнителя закупок Минэкономразвития России по подготовке и проведению форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также России и Узбекистана. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Межрегиональные форумы сотрудничества ориентированы на развитие и укрепление отношений Российской Федерации и соседних республик: Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Узбекистана. В подобных форумах традиционно принимают участие главы государств, что свидетельствует о высоком статусе, значимости и эффективности этих коммуникационных площадок. Так формируется пространство доверия и открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

До 10 декабря 2020 года Фонд Росконгресс заключит государственный контракт с Минэкономразвития России на оказание услуг по подготовке и проведению Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Аналогичный документ будет подписан на 2021 год для организации ХVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Россию и Узбекистан связывают крепкие партнерские отношения. Развитие межрегионального сотрудничества наших государств станет импульсом к запуску новых бизнес-проектов и заключению соглашений в различных сферах. Инициатива проведения таких форумов принадлежит главам двух наших государств, и, со своей стороны, мы готовы к активному взаимодействию с Фондом Росконгресс в процессе подготовки мероприятия и формирования содержания деловой программы", – сказал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Российско-армянский межрегиональный форум, Российско-азербайджанский межрегиональный форум, Абхазо-российский деловой форум, Российско-киргизская межрегиональная конференция, Конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана – Фонд Росконгресс выступил организатором серии мероприятий, направленных на развитие отношений с соседними республиками. Межрегиональные форумы сотрудничества зарекомендовали себя как эффективный инструмент для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса двух государств.

Справочно

В сентябре 2019 года в Ташкенте состоялось подписание соглашения между Фондом Росконгресс и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере проведения мероприятий на высоком уровне в Республике Узбекистан.

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