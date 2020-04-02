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Колл-центр "Мы вместе" обработал более 160 тыс. звонков со всей России

Также с момента запуска горячей линии зарегистрировано более 16,5 тыс. заявок
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© Росконгресс

Москва, 2 апреля. В Санкт-Петербурге продолжает свою работу общероссийская горячая линия по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Проект реализован Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции" и ПАО "Ростелеком". К инициативе #мывместе присоединяется все больше волонтеров и бизнес-партнеров.

Всего на горячую линию, инициатором которой является Фонд Росконгресс, поступило более 160 тыс. звонков. Основная задача центра – помочь волонтерам обеспечить доставку необходимых лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в изоляции.

"За две недели с момента запуска инициативы мы смогли успешно оптимизировать имеющиеся ресурсы и инфраструктуру для эффективной реализации проекта. Я благодарен всем, кто его поддерживает. Сегодня для здоровья нации как никогда важен вклад каждого", ­ – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По мере обострения обстановки вокруг распространения коронавируса в стране в колл-центр начинает поступать все больше звонков, не связанных с его прямой деятельностью. С момента запуска горячей линии поступило свыше 160 тыс. звонков из всех регионов России, зарегистрировано более 16,5 тыс. заявок.

"Специалисты Фонда Росконгресс сплотились, с большим вниманием и самоотдачей отнеслись к работе на горячей линии и поддержке тех людей, которые в ней нуждаются в это непростое время. Операторы колл-центра находятся в разных городах: в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке. Всего задействовано 150 сотрудников. Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому часть из них работает в удаленном режиме из дома. В случае, если люди не дозваниваются по другим горячим линиям, запущенным в России, операторы нашего центра перезванивают в течение суток. Большая загрузка для наших специалистов не в новинку, однако психологически это все же очень тяжело и в то же время радостно – каждый день мы чувствуем благодарность со стороны пожилых людей и знаем, что наша помощь им необходима", – отметила инициатор проекта, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Среди наиболее распространенных запросов: необходимость оказания медицинской помощи на дому и невозможность госпитализации и транспортировки в медицинские учреждения, особенно острым остается вопрос получения необходимых медикаментов и препаратов, возрастает потребность в оказании психологической поддержки, растет количество запросов по работе социальных служб, от помощи по хозяйству до ухода за маломобильными гражданами, наиболее нуждающимися в данной ситуации остаются одинокие и пожилые люди, среди наиболее актуальных вопросов меры поддержки людей без определенного места жительства. Кроме того, растет необходимость оказания юридической консультации в связи с возможным законодательным введением ограничения передвижения для населения.

"Инициатива "Мы вместе" сразу стала востребованной. Люди обращаются - мы вместе помогаем. Это мощный катализатор общественного объединения и мобилизации в деле помощи самым слабым и уязвимым. Сейчас важно собираться на этой платформе всем общественным организациям, НКО. И, конечно же, мы ждем мегаактивного вовлечения бизнеса. Этим Фонд Инносоциум круглосуточно сейчас занимается. Мы благодарим тех, кто уже присоединился к инициативе и оказал поддержку проекту, и ждем новых партнеров – любая помощь сейчас очень важна", – говорит заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

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