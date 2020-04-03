Онлайн-дискуссия "Выживание 20.20. Новая реальность" состоится 3 апреля

Москва, 3 апреля. Онлайн-дискуссия "Выживание 20.20. Новая реальность" с участием представителей крупнейших заказчиков ивент-индустрии состоится 3 апреля в 15:00.
Что клиенты думают о ситуации на рынке? Как планируют распорядиться бюджетами, которые выделялись на оффлайн-мероприятия? Какие инструменты будут использовать в дальнейшем для организации проектов?
Среди спикеров:
Илья Стабровский - директор по маркетингу, Volkswagen Коммерческие автомобили, председатель Экспертного совета НАОМ;
Ирина Кутай - руководитель отдела закупок в Евразии, Sanofi, член Экспертного совета НАОМ;
Артур Борцов - директор по корпоративным коммуникациям, Сибур, член Экспертного совета НАОМ;
Татьяна Ельфимова - руководитель отдела по организации корпоративных мероприятий "Лаборатории Касперского".
Список участников дополняется.
Модераторы:
Юлия Жоля - исполнительный директор НАОМ;
Алена Манченко - event-директор в Electronic Mushroom, режиссер онлайн и оффлайн-мероприятий SovaStudio.
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Возрастная категория 12+.