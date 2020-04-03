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Онлайн-дискуссия "Выживание 20.20. Новая реальность" состоится 3 апреля

Начало мероприятия в 15:00

Москва, 3 апреля. Онлайн-дискуссия "Выживание 20.20. Новая реальность" с участием представителей крупнейших заказчиков ивент-индустрии состоится 3 апреля в 15:00. 

Что клиенты думают о ситуации на рынке? Как планируют распорядиться бюджетами, которые выделялись на оффлайн-мероприятия? Какие инструменты будут использовать в дальнейшем для организации проектов?

Среди спикеров:

Илья Стабровский - директор по маркетингу, Volkswagen Коммерческие автомобили, председатель Экспертного совета НАОМ;

Ирина Кутай - руководитель отдела закупок в Евразии, Sanofi, член Экспертного совета НАОМ;

Артур Борцов - директор по корпоративным коммуникациям, Сибур, член Экспертного совета НАОМ;

Татьяна Ельфимова - руководитель отдела по организации корпоративных мероприятий "Лаборатории Касперского".

Список участников дополняется.

Модераторы:

Юлия Жоля - исполнительный директор НАОМ;

Алена Манченко - event-директор в Electronic Mushroom, режиссер онлайн и оффлайн-мероприятий SovaStudio. 

Регистрация по ссылке

Возрастная категория 12+. 

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