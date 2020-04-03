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Калининская АЭС с начала года выработала порядка 7 млрд кВтч электроэнергии

При этом атомная станция выполнила плановое задание Федеральной антимонопольной службы на 104,1%
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© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 3 апреля. В первом квартале 2020 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 6,946 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 104,1%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 79,52% (при плане 76,41%).

C начала текущего года доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет более 81%. Потребление в Тверской области за первые три месяца составило 2,161 млрд кВт*ч. При этом КлнАЭС за этот же период года отпустила 6,605 млрд кВт*ч электроэнергии. Такого количества достаточно для обеспечения порядка 74 млн человек (при среднем потреблении 89 кВт*ч в месяц).

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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