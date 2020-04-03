Третья неделя проекта Stay home with Russian Seasons стартует 6 апреля

Москва, 3 апреля. Международный культурный проект "Русские сезоны" продолжает работу в формате онлайн. В рамках проекта Stay home with Russian Seasons на сайте http://russianseasons.org/ размещаются видеоматериалы ведущих творческих коллективов и учреждений культуры России – участников "Русских сезонов" 2020 года и прошлых лет. Третья неделя проекта Stay home with Russian Seasons посвящена ярким событиям "Сезонов" в Италии и Германии, она пройдет при поддержке социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники в рамках "Марафона искусства".

В понедельник, 6 апреля, в 20:00 по московскому времени для зрителей будет представлена опера "Богема" Дж. Пуччини (6+). Спектакль был показан в рамках VIII Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера – всем", главным организатором которого является Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл". Музыкальный руководитель и дирижер – Фабио Мастранджело. Написанная на рубеже XIX и XX веков, эта опера открыла мир радостей и печалей обитателей Монмартра, парижского района, в котором любили селиться художники, поэты, музыканты. Мир мансард и первых кабаре впервые нашел пристанище на большой оперной сцене.

Простые, запоминающиеся, но в то же время очень яркие музыкальные образы шедевра Пуччини, широкие возможности для демонстрации вокального мастерства привлекают к нему лучших певцов. Зрители смогут насладиться мастерством ведущих солистов России: Станислава Леонтьева (Мариинский театр), Александра Гонца (оперная труппа Приморской сцены Мариинского театра), Никиты Одалина ("Санктъ-Петербургъ Опера"), Дениса Седова, Льва Эльгардта (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Ольги Черемных (музыкальный театр "Зазеркалье"), солистов Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" Анны Викулиной, Сергея Костевича. В постановке также принял участие хор театра "Мюзик-Холл" под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Валентины Копыловой-Панченко.

В среду, 8 апреля, в 20:00 по московскому времени поклонники русской культуры смогут увидеть онлайн грандиозный ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" (12+), который был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы – итальянской Arena-di-Verona в рамках "Русских сезонов" в Италии.

"Для меня спектакль "Ромео и Джульетта" стал подтверждением того, что мы достигли принципиально нового уровня в постановке ледовых шоу. Это действительно шоу, соответствующее высочайшим мировым стандартам. Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит все, что было создано ранее", − отмечает Илья Авербух.

В ледовом спектакле "Ромео и Джульетта" заняты известнейшие российские фигуристы − главные роли исполняют сразу шесть олимпийских чемпионов, среди которых Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алексей Ягудин и Роман Костомаров. В образах Ромео и Джульетты предстанут олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. В постановке прозвучат произведения Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.

Завершит культурную программу третьей недели проекта Stay home with Russian Seasons 10 апреля в 20:00 по московскому времени концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета (12+), который состоялся в рамках торжественного закрытия проекта "Русские сезоны" в Германии. В знаменитой Эльбской филармонии музыканты исполнили произведения Альфреда Шнитке ("Трио-соната для струнного оркестра"), Кузьмы Бодрова ("Пять отражений на тему каприса Паганини"), Петра Чайковского (струнный секстет "Воспоминание о Флоренции"). Мероприятие состоялось в год 85-летия А. Шнитке. В тот вечер в Эльбской филармонии было много высокопоставленных гостей, в числе которых бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Благодаря проекту Stay home with Russian Seasons официальная запись концерта доступна всем поклонникам классической музыки.

"Проект "Сезонов" вышел за рамки границ и государств. Идею создания онлайн-сервиса уже поддержали полномочные послы в странах проведения проекта, а также культурные деятели. Мы продолжаем работать и будем готовить интересные специальные события для нашей аудитории. Наша общая задача – преодолевая сегодняшние трудности, видеть прекрасное, поддерживать друг друга, не терять культурные связи и больше узнавать друг друга", – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Трансляции будут доступны на официальном сайте проекта в разделе Stay home, в официальных сообществах "Русских сезонов" в Одноклассниках и ВКонтакте, а также в социальных сетях Одноклассники в разделе "Мы в театр" и ВКонтакте в разделе "Смотрим дома".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK