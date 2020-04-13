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Genesis представит антикризисный интенсив 16 мая

В рамках онлайн-воркшопа спикеры-практики из Школы бизнеса "Синергия" расскажут, как в условиях нестабильной экономической ситуации выбрать бизнес-нишу, открыть свое дело и продолжить развитие компании
Описание
© Пресс-служба Synergy Global

Москва, 13 апреля. В 12:00 часов по московскому времени 16 мая состоится антикризисный интенсив Genesis, организатором которого является Школа бизнеса "Синергия".

Genesis представит онлайн-воркшоп в интерактивном формате с элементами геймификации. Спикеры-практики из Школы бизнеса "Синергия" расскажут, как в условиях нестабильной экономической ситуации выбрать бизнес-нишу и открыть свое дело и после модернизации продолжать развитие компании. Все теоретические знания из выступлений экспертов будут закреплены с помощью нестандартных заданий.

Участники проработают всю информацию на практике вместе со спикерами.

В итоге у гостей останутся готовые решения для мощного старта и модернизации компании. Также каждый участник получит:

- 100% обоснованный выбор ниши для успешного старта; 

- рабочие инструменты для привлечения лидов;

- грамотное управление финансами;

- новые направления для развития бизнеса;

- программу по поиску и мотивации сотрудников (штатных и на аутсорсе).

ООО "Бизнес-форумы"

ОГРН 1167746215471

Возрастное ограничение 18+. 

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