Genesis представит антикризисный интенсив 16 мая

Москва, 13 апреля. В 12:00 часов по московскому времени 16 мая состоится антикризисный интенсив Genesis, организатором которого является Школа бизнеса "Синергия".

Genesis представит онлайн-воркшоп в интерактивном формате с элементами геймификации. Спикеры-практики из Школы бизнеса "Синергия" расскажут, как в условиях нестабильной экономической ситуации выбрать бизнес-нишу и открыть свое дело и после модернизации продолжать развитие компании. Все теоретические знания из выступлений экспертов будут закреплены с помощью нестандартных заданий.

Участники проработают всю информацию на практике вместе со спикерами.

В итоге у гостей останутся готовые решения для мощного старта и модернизации компании. Также каждый участник получит:

- 100% обоснованный выбор ниши для успешного старта;

- рабочие инструменты для привлечения лидов;

- грамотное управление финансами;

- новые направления для развития бизнеса;

- программу по поиску и мотивации сотрудников (штатных и на аутсорсе).

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