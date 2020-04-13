Уральское предприятие Росатома запускает социальный проект "75 хороших дел"

ТАСС, 13 апреля. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК"; предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) запустил социальный проект, приуроченный к юбилейным датам 2020 года: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию российской атомной промышленности.

Как сообщают в отделе по связям с общественностью комбината, ключевая идея проекта – реализация значимых для работников предприятия и жителей Новоуральска инициатив в сфере благотворительности и волонтерства, организация мероприятий с участием старшего поколения, проведение информационно-просветительских и творческих программ для школьников и молодежи. Акцент сделан на мероприятия, охватывающие большой круг населения Новоуральского городского округа.

"Реализация социальных проектов на территории нашего атомграда – один из приоритетов деятельности комбината. Уверен, что проект получит большую поддержку администрации и жителей города, поэтому хороших дел в этом году будет реализовано гораздо больше", - приводят в службе слова генерального директора АО "УЭХК" Александра Белоусова.

Одними из первых в списке хороших дел стали мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Работники УЭХК приняли участие в восстановлении захоронения воинов Великой Отечественной войны на территории поселка Верх-Нейвинский. А в преддверии Дня Победы стартовала акция по вручению юбилейных медалей и подарков от УЭХК ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Также в перечне уже стартовавших мероприятий – информационно-образовательный проект "Просто о сложном". Он приурочен к юбилею атомной промышленности и реализуется совместно с образовательными учреждениями Новоуральского городского округа. Одним из значимых событий проекта станет открытие Аллеи газоцентрифужной технологии в сквере Новоуральского технологического института НИЯУ МИФИ в канун Дня работника атомной промышленности.

Завершится проект в декабре 2020 года традиционной благотворительной акцией "Добрая елка", в рамках которой работники комбината исполняют новогодние желания детей из социально-реабилитационных центров и детей с ограниченными возможностями здоровья.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.