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География "Больших гастролей-онлайн" продолжает расширяться

С 13 по 19 апреля свои спектакли покажут театры Орска, Омска, Свердловска, Новокузнецка, Твери и Республики Коми
Описание
© Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности

Москва, 13 апреля. Вторая неделя, объявленная нерабочей, показала насколько высок интерес россиян к программе "Большие гастроли-онлайн", состоящей из бесплатных трансляций спектаклей ведущих и региональных российских театров. За две недели аудитория проекта составила более 2,5 млн человек. Трансляции идут ежедневно в соцсетях, на сайте и YouTube-канале Телеканала "Россия-Культура" и всероссийского гастрольного проекта Минкульта РФ — "Большие гастроли". Ежедневно во время трансляции каждую минуту растет многотысячная аудитория зрителей, каждую неделю увеличивается количество российских театров и городов-участников.

На прошлой неделе в онлайн-стриминге прямого эфира были представлены театры из Бурятии, Астрахани, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Еще ранее состоялись показы театральных коллективов из Хабаровска, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Саратова, Иваново, Оренбурга, Липецка, Владимира.

С 13 по 19 апреля вниманию театралов будут предложены спектакли театров Орска, Омска, Свердловска, Новокузнецка, Твери и Республики Коми.

Программа "Больших гастролей-онлайн" интересна как для взрослых, так и для детей.

Подробное расписание с 13 по 19 апреля:

13 апреля 19:00 — Опера "Сказки Гофмана" 12+, Театр оперы и балета Республики Коми;

14 апреля 19:00 — "Сказки Венского леса" 16+, Новокузнецкий драматический театр;

15 апреля 19:00 — "Мера за меру" 16+, Орский драматический театр им. А.С. Пушкина;

16 апреля 19:00 — "На дне" 12+, Нижегородский театр драмы им. М. Горького;

17 апреля 19:00 — "На всякого мудреца довольно простоты" 18+, Свердловский академический театр драмы;

18 апреля 15:00 — "Руслан и Людмила" 6+, Омский театр куклы, актера, маски "Арлекин";

19 апреля 15:00 — "Журавлиные перья" 6+, Тверской театр кукол.

Постановки в прямом эфире можно смотреть в любой точке мира. Для просмотра необходимо зайти на сайт, на канал YouTube или в соцсети Телеканала "Россия-Культура" или проекта "Большие гастроли". Кроме того, на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE представлена подборка актуальных ссылок на все онлайн-проекты театров России и мира.

Спецпроект "Большие гастроли-онлайн" был запущен в конце марта 2020 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности, когда все гастрольные проекты страны были остановлены из-за введения режима карантина и самоизоляции граждан.

"Большие гастроли-онлайн" идут в режиме "стриминга" - в формате потокового онлайн-вещания "здесь и сейчас".

Способы стриминг-подключения на выбор:

1. Подписаться к любой соцсети "Россия-Культура":

ВКонтакте или Одноклассники

2. Подписаться на YouTube-канал "Россия-Культура"

3. На сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE нажать на кнопку "Интернет-трансляции".

Запись трансляции сохраняется на сайте и в каналах YouTube - "Россия-Культура" и "Большие гастроли", чтобы в любой момент зрители могли увидеть все спектакли уже после трансляции.

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