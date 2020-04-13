МТС интегрирует 14 стартапов в свою экосистему

Москва, 13 апреля. Компания МТС объявила о внедрении решений 14 стартапов в четыре направления своего бизнеса. Выпускники акселератора, который находится под управлением Центра MTS StartUp Hub, запустят пилотные проекты с направлением клиентских сервисов, билетных сервисов, с сервисом #CloudMTS и с интернет-магазином МТС. На запуск пилотных проектов МТС направит до 7 млн рублей.

Как отметил руководитель Центра MTS StartUp Hub Дмитрий Курин, опыт проведенного в онлайн-формате демодня "позволит МТС успешно проводить мероприятия для иностранных проектов, которые станут резидентами недавно запущенного онлайн-акселератора для зарубежных стартапов". Он также отметил, что в прошедшем мероприятии приняли участие более 1 тыс. зрителей.

MTS StartUp Hub – инновационная площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств. Целью акселерационной программы MTS StartUp Hub является интенсивное развитие стартап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию с корпорацией.