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УрГПУ активно учит педагогов и школьников дистанционно

Ректор крупнейшего педагогического вуза Урала Светлана Минюрова рассказала об активной позиции университета по дистанционному обучению в условиях пандемии COVID-19
Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова УрГПУ
Описание
Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова
© УрГПУ

ТАСС, 14 апреля. Крупнейший педагогический вуз Урала - Уральский государственный педагогический университет - продолжает активно выполнять образовательную и просветительскую миссию в нынешних реалиях коронавирусной пандемии. Как рассказали в пресс-службе университета, одним из эффективных ресурсов сейчас стал информационно-просветительский YouTube-канал "Учимся вместе", в котором принимают участие преподаватели УрГПУ.

По словам ректора УрГПУ Светланы Минюровой, проект "Учимся вместе" (6+) вуз реализует совместно с Центром цифровой трансформации образования Свердловской области "Единое цифровое пространство". В рамках федерального проекта "Учитель будущего" в структуре университета создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, который активно формирует контент канала. "Преподаватели УрГПУ рассказывают о том, как организовать взаимодействие педагогов, детей и родителей в условиях удаленного обучения. Видеоролики размещаются в постоянных рубриках: "Учительская", "Информационный стенд", "Кабинет директора", "Кабинет методиста", "Кабинет психолога", "Родительское собрание", "Продленка", - отметила ректор.

Канал постоянно развивается, совершенствуется, наполняется новым содержанием. Например, с 13 по 19 апреля выпуски проекта "Учимся вместе" из рубрики "Открытый урок" будут постоянно доступны на YouTube-канале и будут выходить на телевизионном канале ОТВ (Областное телевидение – прим. ТАСС) в утренние часы. "Школьники смогут включиться в видеоуроки лучших педагогов Екатеринбурга и Свердловской области. Уроки русского языка, математики, окружающего мира, литературы, истории и другие представлены на канале для всех параллелей школы с 1 по 11 класс. Уверена, проект "Учимся вместе" станет ценной поддержкой для педагогов, школьников и их родителей", - рассказала ректор.

Говоря о ресурсах, которые университет еще готов предложить сейчас педагогам, Светлана Минюрова отметила, что в режиме дистанта продолжает активно действовать Центр непрерывного образования УрГПУ. "В данный момент с использованием дистанционных технологий обучаются около 100 педагогов Свердловской области. Работа ведется на платформе Zoom и по скайпу. Занятия организуются в выходные дни. Педагоги учатся по программам дополнительного образования "Психология" и "Подготовка учителей начальных классов и педагогов дошкольного образования". Уже сдали экзамены слушатели групп "Олигофренопедагогика" и "Педагогика". Режим самоизоляции стимулирует активно заниматься своим дальнейшим развитием", - рассказала она, добавив, что, в частности, возрос спрос на программы переподготовки "Менеджмент и экономика в образовании", "Педагогика дополнительного образования". "Когда закончится режим вынужденной изоляции, Центр непрерывного образования УрГПУ вернется к очной подготовке педагогов, но наработанные за это время технологии и методики будут использоваться и далее", - констатировала ректор.

Светлана Минюрова добавила, что дистанционные технологии в УрГПУ используются с 2006 года. Сегодня образовательный процесс ведется через учебный портал УрГПУ и другие платформы. "Мы понимаем, что новые технологии в образовании развиваются очень и очень активно. Стараемся совершенствовать процессы обучения в университете, шагая в ногу со временем", - отметила глава вуза.

Волонтерство в УрГПУ

Студенты-волонтеры из Молодежного добровольческого центра участвуют в федеральной акции #МыВместе. Они помогают одиноким и пожилым людям во время самоизоляции, работают на "Горячей линии". Кроме того, в составе волонтерского центра работают не только студенты, но и преподаватели университета: психологи, специальные педагоги. За помощью обращаются самые разные люди, переживающие сейчас сложные жизненные ситуации. "Очень важно, чтобы психологическая помощь была адресной и высококвалифицированной", - сказала ректор.

Социальные и просветительские проекты в УрГПУ

По словам Светланы Минюровой, среди активно реализуемых сейчас в УрГПУ социальных и просветительских проектов - Международный онлайн пазл-фестиваль художественного творчества, посвященный Году памяти и славы "1418 (мы память бережно храним)", который организован по инициативе сотрудников УрГПУ. Фестиваль проводится в дистанционной форме. Его участниками уже стали конкурсанты из России, Беларуси и Кипра. География России обширна: свои работы уже представили авторы и творческие коллективы из Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Кургана, Республики Башкортостан, Чувашии, городов Свердловской области.

"Это и дистанционный круглый стол с обсуждением вопросов формирования стратегий чтения детей и юношества - для осмысления особенностей читательской культуры нового поколения и перспектив ее развития в эпоху информационных технологий. Его организовал Информационно-интеллектуальный центр - Научная библиотека УрГПУ. Интересен заочный конкурс социальных проектов, участниками которого могут стать обучающиеся педагогических классов и педагогических колледжей. От участников требуется разработать социальный проект, раскрывающий тему "Моя школа - моя мечта". Главная цель конкурса - поддержка педагогически одаренной молодежи. В конкурсную комиссию войдут сотрудники и преподаватели УрГПУ", - рассказала ректор.

Информация обо всех акциях и мероприятия, направленных на взаимодействие с участниками образовательного процесса, которые УрГПУ реализует в настоящее время, есть на официальном сайте университета.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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