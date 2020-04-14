Москва, 14 апреля. В Москве состоялась онлайн-конференция "Пандемия 2020: возможности и барьеры для сектора инноваций". Участники конференции рассмотрели, с какими проблемами столкнулся технологический бизнес в условиях кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19, какие инструменты поддержки нужны стартапам в текущей ситуации, какую помощь получают компании в рамках взаимодействия с инвесторами и институтами развития, а также какие возможности и ограничения есть сейчас у технологических проектов.

Заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов сообщил, что по результатам опроса технологического бизнеса, проведенного РВК в конце марта, самый высокий риск компании видят в сохранении своей команды и компетенций: "Сегодня технологический бизнес в очень высокой степени ориентирован на сохранение команды. Большая часть наших респондентов сказала, что остро необходимо принимать меры в области сохранения персонала. Они предлагают изобретать механизмы, с помощью которых можно было бы индексировать зарплаты и делать так, чтобы высококвалифицированные российские специалисты не уходили в зарубежные компании, способные платить достаточно большие деньги. При этом почти 40% компаний указали, что имеют достаточно хороший потенциал для роста в эпоху кризиса".

Старший управляющий директор VEB Ventures Вероника Фидлер отметила, что необходимо не только смотреть на текущие сложности, связанные с пандемией коронавируса и волатильностью национальной валюты, но и прогнозировать ситуацию в перспективе: "С точки зрения новых инвестиций, ситуация с пандемией для нас не означает переформатирование стратегии развития. Как мы изначально планировали, мы определили для себя ключевые отраслевые ниши, которые нам по-прежнему интересны. Для нас текущий кризис – это просто повышение рисков по тем направлениям, которые сейчас находятся в техническом дефолте. Мы не склонны на сегодняшний момент к покупке активов, недооцененных в силу кризисных обстоятельств. Мы смотрим на инвестиции более фундаментально и сохраняем приоритеты, которые у нас были: городская инфраструктура, энергетика, медицина, "зеленые" технологии и цифровые решения".

Старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК "Роснано" Тимур Котляр согласился с тем, что ключевой задачей компаний в высокотехнологичном секторе является сохранение кадрового потенциала. "Роснано выступает за скорейшее принятие комплексной программы поддержки высокотехнологичной отрасли, которая позволит сохранить то, что было создано за годы работы компаниями, которые прошли дальше стадии идеи и вышли на дальнейшие этапы реализации", – сказал он.

Первый заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома рассказала о том, как московские власти определяют финансовые и нефинансовые меры, необходимые для поддержки субъектов предпринимательства в инновационном секторе. Ряд мер носит ретроспективный характер и позволяет технологичному бизнесу компенсировать уже вложенные средства и использовать их в кризисной ситуации.

Говоря о перспективах поддержки технологического бизнеса, директор дочерних фондов АО "РВК" Михаил Федотов, в первую очередь, попросил не забывать о факторе ограниченного финансового ресурса. По его мнению, не у всех фондов будет возможность дофинансировать проекты, высока вероятность того, что их инвесторы (LP) не будут готовы к подобным шагам. Поэтому и фаундерам, и фондам необходимо исходить из негативного сценария и ориентироваться на собственные ресурсы, активно развивая партнерское взаимодействие.

В конференции также приняли участие представители высокотехнологичных компаний: генеральный директор компании ExoAtlet Global Екатерина Березий, генеральный директор компании "Профотек" Олег Рудаков и директор по управлению проектами компании "Вириал" Сергей Агафонов, которые рассказали о своем опыте взаимодействия с институтами развития, направлениях диверсификации бизнеса, перспективах продвижения проектов на международный рынок и возможностях, которые дает кризисная ситуация.

Модерировал дискуссию руководитель службы экономических новостей телеканала "Россия24" Алексей Бобровский.

Запись трансляции размещена на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook.

Возрастная категория 12+.