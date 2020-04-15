{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

HeadHunter опубликовал результаты ежегодного рейтинга работодателей

Технологические компании в топе рейтинга представляет МТС

Мосвка, 15 апреля. Опубликованы результаты ежегодного рейтинга работодателей по версии крупнейшей платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter. Тройка лидеров осталась в прошлогоднем составе, только в этом году рейтинг возглавила компания "Газпром нефть". Но лучшими компаниями названы не только традиционные госкорпорации. К примеру, технологические компании в топе рейтинга представляет МТС, также в десятке крупный игрок сферы FMCG Coca-Cola HBC Россия и другие. Подготовка рейтинга проходит с учетом мировой практики: компании оцениваются с трех сторон – внешняя оценка соискателями, внутренняя оценка сотрудниками компаний и оценка эффективности деятельности HR-подразделений.

Технологические компании становятся все более привлекательными для потенциальных сотрудников, поэтому постепенно завоевывают высокие места в рейтингах работодателей. Но если в России ИТ-компании только набирают обороты, то мировых списки лучших работодателей уже давно возглавляют технологические корпорации. Например, в конце 2019 года Forbes Media в партнерстве с компанией Statista опубликовал мировой рейтинг "500 лучших работодателей 2019", где первая пятерка лидеров представлена исключительно ИТ-сферой. Но это не значит, что наши компании будут в статусе догоняющих. Текущая ситуация дает возможность российским технологическим компаниям совершить прорыв, быстро перейти к настоящей цифровой экспансии, считают в консалтинговой компании McKinsey & Company. Следовательно, можно предположить, что успех компаний сможет еще повысить и их привлекательность среди соискателей, а также поспособствует увеличению ИТ-кадров в стране.

Реклама на ТАСС
Состоялась онлайн-конференция "Пандемия 2020: возможности и барьеры для сектора инноваций"
Участники мероприятия обсудили проблемы, с которыми столкнулся технологический бизнес в условиях пандемии COVID-19, инструменты поддержки стартапов, а также возможности и ограничения для технологических проектов в кризисной ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС