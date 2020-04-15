HeadHunter опубликовал результаты ежегодного рейтинга работодателей

Мосвка, 15 апреля. Опубликованы результаты ежегодного рейтинга работодателей по версии крупнейшей платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter. Тройка лидеров осталась в прошлогоднем составе, только в этом году рейтинг возглавила компания "Газпром нефть". Но лучшими компаниями названы не только традиционные госкорпорации. К примеру, технологические компании в топе рейтинга представляет МТС, также в десятке крупный игрок сферы FMCG Coca-Cola HBC Россия и другие. Подготовка рейтинга проходит с учетом мировой практики: компании оцениваются с трех сторон – внешняя оценка соискателями, внутренняя оценка сотрудниками компаний и оценка эффективности деятельности HR-подразделений.

Технологические компании становятся все более привлекательными для потенциальных сотрудников, поэтому постепенно завоевывают высокие места в рейтингах работодателей. Но если в России ИТ-компании только набирают обороты, то мировых списки лучших работодателей уже давно возглавляют технологические корпорации. Например, в конце 2019 года Forbes Media в партнерстве с компанией Statista опубликовал мировой рейтинг "500 лучших работодателей 2019", где первая пятерка лидеров представлена исключительно ИТ-сферой. Но это не значит, что наши компании будут в статусе догоняющих. Текущая ситуация дает возможность российским технологическим компаниям совершить прорыв, быстро перейти к настоящей цифровой экспансии, считают в консалтинговой компании McKinsey & Company. Следовательно, можно предположить, что успех компаний сможет еще повысить и их привлекательность среди соискателей, а также поспособствует увеличению ИТ-кадров в стране.