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На Учалинском ГОКе запущена система передачи данных с подземной самоходной техники

На предприятии УГМК в Башкирии из-под земли передаются разные данные с курсирующей подземной техники – от расхода топлива и давления масла в двигателе до скорости движения
Описание
© УГМК

ТАСС, 15 апреля. В АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК, г. Учалы, Республика Башкортостан) внедрена и запущена в работу система передачи данных для сбора и обработки информации о работе подземной самоходной техники в режиме реального времени. Как сообщили в среду в пресс-службе компании, проект был разработан и осуществлен ООО "УГМК-Телеком", к строительству коммуникаций специалисты компании приступили в декабре 2019 года.

На горизонтах Учалинского подземного рудника и рудника "Узельгинский" был проложен оптико-волоконный кабель, установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi, считывающие информацию с курсирующей подземной техники. Таким образом, в течение рабочей смены из-под земли передаются разные данные – от расхода топлива и давления масла в двигателе до скорости передвижения.

"Передаваемые по системе показатели позволяют оперативно контролировать технические параметры, своевременно принимать решения о перераспределении техники в целях сокращения вынужденных простоев и повышения производительности труда, в дальнейшем планируем проводить подробный анализ эффективности работы подземных машин", - приводят в пресс-службе слова главного механика АО "Учалинский ГОК" Ивана Курноскина.

"Развитие прогрессивных технологий позволяет комбинату совершенствовать производственные процессы как на поверхности, так и в подземных условиях. Пока Wi-Fi система используется на рудниках для сбора данных с самоходной техники, но в будущем область ее применения будет значительно расширена", - отметил начальник управления информатизации и телекоммуникаций АО "Учалинский ГОК" Фанис Байбулатов.

По словам начальника отдела управления проектами "УГМК-Телеком" Антона Кондратьева, следующий этап развития системы – не только сбор технологической информации с техники, но и удаленное управление техникой. Это позволит не только сократить время простоя оборудования в период "пересменки", которое сейчас составляет до шести часов, но и существенно снизить риски для горнорабочих. "Не секрет, что, работая в шахте, люди рискуют своим здоровьем и жизнью. Убрав человека из кабины машины на поверхность, можно значительно снизить количество несчастных случаев, связанных с обвалами горной породы, - рассказал он. - В планах компании - создание комплексных систем управления рудником. Это будет действительно уникальная разработка в масштабах всей страны. Сеть передачи данных – это первый шаг, "скелет", который сейчас будет обрастать подсистемами".

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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