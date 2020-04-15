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МТС запустила сервис дистанционной саморегистрации sim-карт

Новое решение в условиях эпидемии коронавируса позволит пользователям заключать договоры на услуги связи без посещения салонов связи при помощи смартфона

МОСКВА, 15 апреля. Компания МТС запустила через свой интернет-магазин онлайн-продажи sim-карт, которые клиент может самостоятельно зарегистрировать без посещения салона связи. Активировать sim-карту возможно в любое время из дома при помощи специального мобильного приложения, говорится в сообщении компании

После доставки курьером sim-карты пользователю необходимо установить приложение "МТС Абонент" на смартфон и далее при помощи устройства сфотографировать себя, отсканировать свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи.

В сервисе предусмотрены функции защиты от мошенников. В процессе саморегистрации необходимо кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек. В приложение также встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, сделанной со смартфона, с фотографией в паспорте.

В сообщении МТС говорится, что бесплатная и бесконтактная доставка sim-карт организована в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие дни станет доступна во всех регионах России.

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