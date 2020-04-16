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Фонд Росконгресс и АО "ГЛОНАСС" договорились о сотрудничестве

В частности, стороны планируют развитие и продвижение отечественных компетенций в области технологий обработки больших телематических данных и участие в создании цифровых платформ в транспортной области

Москва, 16 апреля. Фонд Росконгресс и акционерное общество "ГЛОНАСС" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместное развитие и продвижение, в том числе на международном уровне, отечественных компетенций в области технологий обработки больших телематических данных, участие в создании цифровых платформ в транспортной области. Также стороны планируют объединить усилия в организации профильного фонда по поддержке инновационных проектов в области навигационно-коммуникационных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта и микроэлектроники.

Партнерство позволит повысить долю высокотехнологичной и наукоемкой продукции навигационно-коммуникационных технологий и электронной промышленности в общем объеме производства России, увеличить число организаций, осуществляющих технологические инновации в данной сфере, а также нарастить инвестиции в научные исследования и новейшие разработки в отрасли. Помимо этого, сотрудничество призвано повысить конкурентоспособность отечественных проектов на международной арене и способствовать реализации экспортного потенциала поддерживаемых навигационно-коммуникационных решений.

Подписи в документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский.

"В это сложное и экономически нестабильное время развитие партнерских отношений является особенно важным. Преимущественно это актуально для сфер высокотехнологичного производства, электронной промышленности и инноваций, ведь проекты данных отраслей как никогда нуждаются в поддержке, развитии и инвестициях, в том числе на международной арене. Мы рады новым направлениям сотрудничества с АО "ГЛОНАСС" и уверены, что данное соглашение положит начало долгому и продуктивному взаимодействию", – отметил Александр Стуглев.

"Мы признательны Фонду Росконгресс за готовность объединить наши усилия по развитию инновационных технологий. Совместная реализация высокотехнологичных проектов с привлечением технических, организационных и финансовых ресурсов обеих сторон позволит ускорить внедрение перспективных отечественных решений и разработок, расширить сферы применения инфраструктуры и возможностей АО "ГЛОНАСС". Наша экспертиза в создании цифровых решений востребована как российским, так и международным рынком, и мы уверены, что благодаря сотрудничеству с Фондом Росконгресс этот потенциал будет раскрыт быстрее и эффективнее", – рассказал Игорь Милашевский.

Помимо прочего, сотрудничество сторон предполагает создание платформенных решений различного уровня: это государственные и региональные проекты по созданию цифровых платформ и сервисов, отраслевые и корпоративные решения для оптимизации транспортной и логистической деятельности, индустриальные сервисы на основе больших телематических данных.

Фонд Росконгресс и АО "ГЛОНАСС" связывают многолетние экспертно-партнерские отношения. Руководители акционерного общества не раз выступали в качестве спикеров тематических сессий на таких мероприятиях Фонда, как Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019.

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