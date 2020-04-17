Студенты АлтГУ привели в порядок могилы ветеранов ВОВ в рамках акции "Дорога к обелиску"

ТАСС, 17 апреля. Студенты Алтайского государственного университета в рамках акции "Дорога в обелиску" отыскали и привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), захороненных на кладбище в 10 км от Барнаула. Для того чтобы избежать распространения коронавируса, студенты, обеспеченные специальными средствами защиты, работали на расстоянии полутора метров друг от друга, сообщает пресс-служба университета в пятницу.

В Барнауле на сегодняшний день существует несколько десятков могил ветеранов, за которыми никто не ухаживает, поэтому АлтГУ обязался привести в порядок 75 захоронений, реставрация которых будет проводиться с апреля по сентябрь этого года.

"Опорный Алтайский государственный университет объявил о старте в Барнауле федерального проекта "Дорога к обелиску", организованного в рамках Года памяти и славы в России и в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы.

В первой акции по очистке могил от зарослей и мусора, выравниванию надгробных плит, приведению в порядок территорий захоронения ветеранов приняли участие волонтеры – студенты первого курса Юридического института и Института социальных наук АлтГУ. "Прежде всего, перед нами стояла задача найти захоронения ветеранов, за которыми уже давно никто не ухаживает. У нас есть список фамилий участников войны, по которому мы и искали их могилы с помощью работников кладбища, а потом уже очищали эти захоронения от мусора, выравнивали покосившиеся надгробия", - цитирует пресс-служба участника акции, студента Юридического института АлтГУ Северьяна Кичатова.

По словам ректора АлтГУ Сергея Бочарова, организаторы при проведении акции учитывали эпидемиологическую ситуацию в регионе, где, по последним данным, зафиксировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Всероссийская акция "Дорога к обелиску" нацелена на гражданско-патриотическое воспитание молодежи путем вовлечения ее в социально значимую деятельность, такую как поиск и восстановление могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, формирование у молодежи интереса и уважения к событиям и героям исторического прошлого, поддержка активной гражданской позиции у представителей молодого поколения.