В России стартует образовательный проект "Цифровая журналистика"

Москва, 20 апреля. В России ощущается серьезная нехватка журналистов, которые разбираются в сфере IТ по разным областям: технологии, бизнес, влияние цифровой трансформации на общество, современные угрозы и т.д. Помочь с решением этой проблемы должен всероссийский образовательный проект "Цифровая журналистика".

"Информационные технологии сейчас как никогда показывают свою важность и необходимость. В режиме изоляции именно IТ помогают людям работать удаленно, а бизнесу оставаться на плаву. Это существенная поддержка экономики. Поэтому чрезвычайно важно понимать основы работы технологий и грамотно о них писать", — говорит организатор образовательного проекта, генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По данным "Цифровых платформ", в России тысячи действующих журналистов и экспертов — представителей значимых общественных организаций. Чтобы предоставлять гражданам самую актуальную информацию, большинству из них нужно повышать свои знания в сфере IТ по разным областям: технологии, бизнес, влияние цифровой трансформации на общество, современные угрозы и т.д. Этот курс будет полезно пройти всем, кто освещает важные социально-экономические темы.

До окончания режима самоизоляции обучение будет проходить онлайн через систему видео-конференц-связи. Такой формат по максимуму позволит приблизить образовательный процесс к очному формату. Кроме того, письменные домашние задания будут разбираться в режиме реального времени профессиональными журналистами и редакторами. После снятия режима самоизоляции начнутся очные занятия, а также планируется сделать выездные мероприятия в 10 регионах России: в Москве, Сочи, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ульяновске, Калининграде, Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.

Проект "Цифровая журналистика" призван помочь авторам разобраться в том, как технологии и цифровые сервисы трансформируют работу государственных, медицинских, финансовых, логистических, сельскохозяйственных, коммунальных и других организаций.

"По итогам обучения выпускники проекта смогут понимать, как устроены бизнес-процессы в интернет-компаниях и интернет-сервисах, анализировать финансовую отчетность, искать эксклюзивные новости, разбираться, как устроен медиа- и телеком рынок, ориентироваться в действующем законодательстве, понимать, как работают современные технологии и так далее", — добавляет руководитель проекта "Цифровая журналистика" Владимир Зыков.

Преподавать на проекте будут журналисты крупнейших российских СМИ, таких как МИА "Россия сегодня", RNS, ТАСС, "Известия", "Ведомости", СМИ2, Rusbase и другие, а также представители известных IТ-компаний, таких как Acronis, Ru-Center, TrueConf, Р7-Офис, Naumen и другие. Проект запускается с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

"Сейчас цифровая повестка стала одной из ключевых для государства и медиа. Наша задача — помочь коллегам разобраться в IТ и стимулировать через обучение больше писать о новых технологиях и сервисах", — считают идеологи проекта: главный редактор аналитического центра TAdviser Александр Левашов и эксперт в области маркетинговых коммуникаций (в прошлом корреспондент газеты "Ведомости" и журнала "Финанс") Надежда Левашова.

За время проекта планируется бесплатно обучить свыше 3 тыс. человек со всей России. Всего планируется провести более 200 часов лекций по семи образовательным модулям: особенности журналистики, массовые современные IТ-технологии, перспективные сквозные цифровые технологии, применение высоких технологий в отраслях, цифровое право, особенности региональной цифровой трансформации, основные аспекты российской государственной политики в ИКТ. Обучение будет проходить на платформе Skillcare с использованием системы видео-конференц-связи TrueConf, а все письменные домашние задания будут выполняться на отечественной офисной платформе Р7-Офис.

"Цифровая журналистика" охватит не только столичных авторов, но и журналистов со всех регионов России. Прекрасно, что состоится такой обмен опытом. Несомненно, он будет полезен и востребован региональными журналистами", — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Заявки на обучение могут подать не только журналисты, но и представители некоммерческих организаций, которые вовлечены в процесс продвижения цифровой экономики, финалисты кадровых конкурсов "Лидеры России", "Цифровой прорыв" и других.

"Базовые знания по основам работы информационно-коммуникационных технологий важны не только для журналистов, но и для тех, кто занят в общественных организациях. Они смогут составить системное представление об IТ-отрасли и цифровизации, научиться грамотно говорить с людьми об IТ. Обучение на проекте позволит сформировать необходимые профессиональные компетенции, повысить собственную ценность на рынке", — заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич.

Все это стало возможно благодаря поддержке крупнейших российских медиа и представителей крупнейших IТ-компаний, а также Министерства цифрового развития, Общественной палаты РФ, Союза журналистов России и Фонда президентских грантов.

"Мы поддерживаем любые действия и любую работу, которая направлена на повышение цифровой грамотности населения. Цифровая грамотность должна распространяться как на умение вести себя в цифровой среде, так и на профессиональные знания о тех программах, которые существуют в стране, по ее развитию и дальнейшему прогрессу. В этой связи проект "Цифровая журналистика", который делают наши старые знакомые и друзья, будет получать всяческую поддержку с нашей стороны", — рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Все желающие могут присылать заявки на обучение через официальный сайт проекта цифроваяжурналистика.рф. Сбор заявок продлится до 12 мая. Во время регистрации слушателям нужно будет выбрать, по какому образовательному направлению они будут проходить обучение: для журналистов или для представителей НКО.

Лучшие ученики по итогам образовательного проекта смогут пройти стажировку в известных российских СМИ.

Возрастная категория 0+.

Организатор проекта:

АНО "Цифровые платформы" — некоммерческая организация, созданная с целью продвижения передовых российских программных продуктов и кейсов для преобразования приоритетных отраслей экономики России и социальной сферы.