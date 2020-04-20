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Фестиваль Context. Diana Vishneva продлевает прием заявок на Конкурс молодых хореографов

Заявку можно подать до 31 мая
Описание
© Николай Круссер/Context. Diana Vishneva

Москва, 20 апреля. Прием заявок на Конкурс молодых хореографов фестиваля Context. Diana Vishneva продлен до 31 мая 2020 года.

Конкурс молодых хореографов — это ключевое событие фестиваля, цель которого — поиск, поддержка и развитие перспективных молодых талантов в мире современной хореографии. Принять участие в конкурсе могут хореографы из России в возрасте до 37 лет — опытные и начинающие, с профессиональным образованием и без. Главное — интересная идея и желание создать уникальную постановку.

Основное требование — работа должна быть задумана и создана специально для конкурса. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте фестиваля, прикрепить видео предыдущих работ (при их наличии), а также видеозапись чернового варианта будущей работы с описанием ее деталей.

Куратор конкурса Анастасия Яценко призывает молодых хореографов не откладывать подачу заявки: "Сейчас как раз то время, когда вы можете экспериментировать, творить, снимать видео. Присылайте нам ваши идеи, ваши работы, мы готовы обсуждать их, говорить с вами и давать обратную связь. Не стесняйтесь задавать нам волнующие вас вопросы в соцсетях фестиваля – мы рады будем на них ответить".

Далее экспертное жюри фестиваля во главе с художественным директором Дианой Вишневой определит финалистов, которые представят свои работы в финале в Москве на сцене Гоголь-центра и в Санкт-Петербурге на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана.

"Вечер молодых хореографов станет важным событием осенней части фестиваля, и мы с нетерпением ждем знакомства и встречи с вами, - продолжает Анастасия Яценко. - Победитель получит грант на стажировку в одной из ведущих школ современного танца, созданная им работа будет показана на вечере хореографов в следующем году".

Заявки принимаются на сайте

В своих социальных сетях фестиваль Context. Diana Vishneva запускает серию постов, рассказывающую о конкурсе, победителях и участниках предыдущих лет и о том, на что стоит обратить внимание при подаче заявки.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и департамента культуры Москвы.

Возрастная категория 16+. 

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