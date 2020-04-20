Фестиваль Context. Diana Vishneva продлевает прием заявок на Конкурс молодых хореографов

Москва, 20 апреля. Прием заявок на Конкурс молодых хореографов фестиваля Context. Diana Vishneva продлен до 31 мая 2020 года.

Конкурс молодых хореографов — это ключевое событие фестиваля, цель которого — поиск, поддержка и развитие перспективных молодых талантов в мире современной хореографии. Принять участие в конкурсе могут хореографы из России в возрасте до 37 лет — опытные и начинающие, с профессиональным образованием и без. Главное — интересная идея и желание создать уникальную постановку.

Основное требование — работа должна быть задумана и создана специально для конкурса. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте фестиваля, прикрепить видео предыдущих работ (при их наличии), а также видеозапись чернового варианта будущей работы с описанием ее деталей.

Куратор конкурса Анастасия Яценко призывает молодых хореографов не откладывать подачу заявки: "Сейчас как раз то время, когда вы можете экспериментировать, творить, снимать видео. Присылайте нам ваши идеи, ваши работы, мы готовы обсуждать их, говорить с вами и давать обратную связь. Не стесняйтесь задавать нам волнующие вас вопросы в соцсетях фестиваля – мы рады будем на них ответить".

Далее экспертное жюри фестиваля во главе с художественным директором Дианой Вишневой определит финалистов, которые представят свои работы в финале в Москве на сцене Гоголь-центра и в Санкт-Петербурге на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана.

"Вечер молодых хореографов станет важным событием осенней части фестиваля, и мы с нетерпением ждем знакомства и встречи с вами, - продолжает Анастасия Яценко. - Победитель получит грант на стажировку в одной из ведущих школ современного танца, созданная им работа будет показана на вечере хореографов в следующем году".

Заявки принимаются на сайте.

В своих социальных сетях фестиваль Context. Diana Vishneva запускает серию постов, рассказывающую о конкурсе, победителях и участниках предыдущих лет и о том, на что стоит обратить внимание при подаче заявки.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и департамента культуры Москвы.

Возрастная категория 16+.