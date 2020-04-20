Проект "Большие гастроли-онлайн" анонсировал программу с 20 по 26 апреля

Москва, 20 апреля. "Большие гастроли-онлайн" - совместный информационный проект веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура" и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкульта РФ, спектакли которого за три недели собрали около 5 млн зрителей. Показано около трех десятков спектаклей театров из разных городов страны. Были представлены работы театральных коллективов из Бурятии, Астрахани, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Саратова, Иванова, Оренбурга, Липецка, Владимира, Орска, Омска, Новокузнецка, Твери, Республики Коми и др.

Третья неделя, объявленная нерабочей, показала, насколько высок интерес к программе "Большие гастроли-онлайн". Многомиллионная аудитория проекта растет с каждой трансляцией, которая доступна совершенно бесплатно для любого желающего. Достаточно без регистрации зайти на сайт, на канал YouTube или в соцсети телеканала "Россия-Культура" и проекта "Большие гастроли". Благодаря сетевому вещанию спектакли можно смотреть из любой точки мира.

На неделе с 20 по 26 апреля зрителям будут предложены не только видеозаписи спектаклей, но и прямой эфир. Артисты будут играть специально для зрителей "Больших гастролей-онлайн" в пустом зале театра с соблюдением всех правил соблюдения карантина.

Расписание предстоящих спектаклей:

20 апреля 19:00 — "Безымянная звезда", 16+, Томский областной театр драмы;

21 апреля 12:00 — "Эльфы, и тролли, и Волшебный шар", 0+, Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр", прямая трансляция из театра;

22 апреля 19:00 — "Сердце не камень", 12+, Московский театр Et Cetera п/р А. Калягина;

23 апреля 19:00 — "Тайм-Аут", 18+, Тверской ТЮЗ;

24 апреля 19:00 — "Мойры Петроградского района", 12+, Московский областной театр кукол, прямая трансляция из театра;

25 апреля 15:00 — "Синяя птица", 12+, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац;

26 апреля 15:00 — "Алиса в стране чудес", 6+, Драматический театр Комсомольска-на-Амуре.

"Программа "Больших гастролей-онлайн" – это возможность для театров всей страны отправиться на "виртуальные гастроли" в этот период, когда традиционные гастроли стали невозможны. Это сложное время, но в то же время это шанс показать себя широкой аудитории, открыть новые формы взаимодействия со зрителем, освоить современные технологии и получить обратную связь через Интернет из разных уголков страны. Вместе с информационными партнерами и, прежде всего, с Телеканалом "Россия-Культура" мы открываем новые горизонты востребованности театрального искусства в формате онлайн с миллионной аудиторией. В ожидании восстановления театрального сезона мы хотим дать возможность каждому театру быть увиденным сотнями тысяч зрителей, которые запомнят увиденный спектакль и будут ждать его приезда в свой город, когда все обязательно наладится", — сообщила Елена Булукова, генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, руководитель программы "Большие гастроли".

Программа "Больших гастролей-онлайн" рассчитана на самую широкую аудиторию, как на взрослых, так и на детей.

Уже первые недели показов в рамках программы "Большие гастроли-онлайн" позволяют сделать некоторые выводы о том, что зарубежная и русская классика оказались в приоритете у зрителей. Максим Горький и Эден фон Хорват, Михаил Булгаков и Эрнст Теодор Амадей Гофман, Михаил Лермонтов и Карло Гоцци, Иван Тургенев и Шарль Перро. Но безусловными фаворитами по-прежнему остаются У. Шекспир, А.С. Пушкин и А.Н. Островский.

Жанровое многообразие "Больших гастролей-онлайн" охватывает все пласты драматургии от мелодрамы и старого доброго водевиля до трагикомедии и драмы. Также в поле внимания зрителей оказались классические сюжеты и тексты, перенесенные в современную действительность. Так, например, действие спектакля "Герой нашего времени" (Астраханский драматический театр) с сохранением без купюр текста Лермонтова происходит в наше время. "Геликон-опера" в спектакле "Орландо, Орландо" создал новую реальность, объединив генделевское произведение и трагичную историю, случившуюся в Орландо (штат Флорида, США). Вызвал зрительский интерес также опыт Нижегородского театра драмы им. М. Горького, поставившего далекую от хрестоматийности, но не от Горького, пьесу "На дне".

Многообразна палитра красок и техник, используемых художниками-постановщиками в оформлении спектаклей. Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, буквально следуя шекспировской фразе "и в смертной схватке с целым морем бед", в своем "Гамлете" заливает сцену несколькими тоннами воды. Неотъемлемой частью сюжета вода становится и в "Герое нашего времени". В оформлении сказочной поэмы "Руслан и Людмила" (Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин") одновременно используются рисунки А.С. Пушкина, взятые из оригиналов рукописей поэта, видео- и лазерные проекции.

Среди уже показанных спектаклей немало титулованных постановок. Так, пантомима "Кот в сапогах" (Екатеринбургский ТЮЗ) стала лауреатом Международного Большого детского фестиваля. Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" за спектакль "Поющая стрела" завоевал премию "Золотая маска" сразу в двух номинациях. На эту самую престижную театральную премию были номинированы спектакли: "Журавлиные перья" (Тверской государственный театр кукол), "Зимняя сказка" (ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург) и "На дне" (Нижегородский театр драмы им. М. Горького). Лидерами по числу номинаций стали спектакли московского театра "Геликон-опера": "Орландо, Орландо" - шесть номинаций и "Турандот" - сразу семь номинаций на "Золотую маску".

Всего за первые три недели было показано около 28 спектаклей. Географическое представительство городов-участников охватывает всю страну от Калининграда на западе и Хабаровска на Дальнем Востоке, от Архангельска на севере и Астрахани на юге. Представлены республики Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Дагестан. Есть и первый зарубежный участник - специально для программы "Большие гастроли-онлайн" Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь) подготовил премьеру, читку спектакля "Пир во время чумы" из цикла "Маленькие трагедии" А.С. Пушкина.

Спецпроект "Большие гастроли-онлайн" был запущен 26 марта 2020 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности, когда все гастрольные проекты страны были остановлены из-за введения режима карантина и самоизоляции россиян. "Большие гастроли-онлайн" идут в режиме "стриминга" — в формате потокового онлайн-вещания "здесь и сейчас". Среди информационных партнеров, которые ежедневно анонсируют интернет-трансляции, ТАСС, Культура.РФ, портал Kuda Go, интернет-издание teatral-online.ru (журнал "Театрал"), Ревизор.ру и другие СМИ. Кроме того, на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE представлена подборка всех прошедших трансляций программы, а также собрание актуальных ссылок на все онлайн-проекты театров России и мира.

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Запись трансляции сохраняется на сайте и в каналах YouTube - "Россия-Культура" и "Большие гастроли", чтобы в любой момент зрители могли увидеть все спектакли уже после трансляции.