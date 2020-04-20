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Апрельский номер журнала "Юность" посвящен премии "Лицей" им. Александра Пушкина

В него вошли не публиковавшиеся ранее тексты лауреатов и финалистов премии разных лет

Москва, 20 апреля. Четвертый номер "Юности" (16+) за 2020 год составили новые, нигде не публиковавшиеся тексты лауреатов и финалистов премии разных лет.

Премия "Лицей" имени Александра Пушкина (6+) заглядывает в завтрашнюю большую литературу. Этот номер "Юности" вышел, когда уже завершен прием заявок на четвертый ее сезон и скоро станут известны имена финалистов, а затем и победителей. "Юность", возникшая 65 лет назад как журнал, печатающий "литературу молодых о молодых", остается верна своим традициям.

Читая свежие произведения "лицеистов", можно увидеть, чем они живут сегодня, как меняется их авторская манера, что попадает в их писательский фокус.

В номер вошли рассказы Игоря Белодеда, Анаит Григорян, Сергея Кубрина, Константина Куприянова, Никиты Немцева, Сергея Носачева, Марии Мокеевой, Булата Ханова, Людмилы Прохоровой и Алены Ракитиной; пьеса Серафимы Орловой; поэзия Евгении Джен Барановой, Григория Медведева, Василия Нацентова и Анны Ревякиной.

Из предисловия заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева: "Эти произведения очень разные, порой противоречивые, но однозначно талантливые, яркие и очень живые. Как, впрочем, и тексты, появляющиеся в последнее время в "Юности". Дорога молодой литературе открыта, а нам остается только наблюдать, как она на наших глазах взрослеет и набирает силу".

Главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов: "Юность" изначально была придумана для появления и проявления новых лиц. И сейчас это в значительной степени журнал совсем молодых авторов. Сложение усилий с премией "Лицей" оказалось удачным. Апрельский номер полон, на мой взгляд, ярких, интересных, художественно смелых и очень разнообразных текстов "лицеистов" со всей страны. Которые, надеюсь, продолжат у нас печататься".

Генеральный директор литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина Георгий Урушадзе: "Такого с нами еще не было. За четыре года существования премии лауреаты "Лицея" оказывались в финале "Большой книги", печатались в толстых журналах, публиковались в лучших издательствах, представляли российскую литературу на международных книжных ярмарках. Но чтоб целый номер был посвящен "лицеистам" – такое с нами впервые. Думаю, читатели "Юности" разделят нашу радость за новое поколение отечественной словесности".

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