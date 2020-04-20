В России приступили к выдаче ипотеки с господдержкой

Москва, 20 апреля. Ведущие российские банки и застройщики начали предлагать своим клиентам ипотеку с субсидированными государством ставками. В качестве одной из мер поддержки строительной отрасли субсидирование процентов на приобретение строящегося жилья на прошлой неделе озвучил президент страны Владимир Путин. Банки отреагировали оперативно, и первые кредиты с улучшенными условиями стали доступны с сегодняшнего числа. Причем процент по ипотеке в ряде случаев предлагается даже ниже, чем озвученные главой государства 6,5%.

Так, ГК "Основа" и Промсвязьбанк объявили о начале выдачи с 20 апреля ипотеки с господдержкой и дополнительно сниженной ставкой 6% годовых на срок от 3 до 20 лет. При этом максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей, а стоимость квартиры может составлять 10 млн рублей. Новые условия действуют в рамках специальной льготной "Госпрограммы 2020" и распространяются на все жилые комплексы комфорт-класса компании в Москве и Московской области. С условиями предоставления ипотеки в рамках специальной льготной программы можно ознакомиться на сайтах проектов ЖК "Гоголь парк" и ЖК "Парад планет".

По словам коммерческого директора ГК "Основа" Игоря Сибренкова, на текущий момент это одно из самых выгодных предложений на рынке первичной недвижимости. "В рамках этой программы минимальная ставка на весь период кредитования была дополнительно снижена на 0,5 п.п. от базовых условий госпрограммы. При этом максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей при размере первоначального взноса 20%, что расширяет возможности покупателей и позволяет рассчитывать на квартиру большей площади и итоговой стоимости. Например, по цене 10 млн рублей сегодня можно приобрести просторную одно-, двух- или трехкомнатную квартиру в Москве или Подмосковье", - отметил он.

Под действие программы подпадают все проекты ГК "Основа" класса "комфорт". Это ЖК "Гоголь парк" в Люберцах, который находится на максимальной готовности, и полностью построенные ЖК "Грани" в московском районе Текстильщики и "Парад планет" в Королеве.

ЖК "Грани" - яркий монолитный трехсекционный жилой комплекс переменной этажности класса "комфорт+" с подземным паркингом и индивидуальными кладовыми помещениями, построенный рядом со станциями метро "Текстильщики" и МЦК "Новохохловская". Дом возведен по индивидуальному архитектурному проекту и предлагает широкий выбор квартир разнообразных форматов и планировок. Для 339 квартир разработано 60 планировочных решений: от функциональных студий до просторных пятикомнатных квартир с каминами. В одной из трех секций дома квартиры предлагаются с полной чистовой отделкой. Стоимость предложения здесь начинается от 6,7 млн рублей, и по этой программе можно приобрести квартиры с отделкой.

ЖК "Гоголь парк" - жилой комплекс "комфорт-класса" в 200-х метрах от метро "Лухмановская". Комплекс состоит из двух жилых корпусов, многоуровнего паркинга и находится на высокой стадии строительства. На выбор покупателям представлено более 900 квартир разнообразных планировочных решений, включая студии, одно-, двух-, трех-, четырехкомнатные варианты. В этом комплексе стоимость предложения стартует от 3,5 млн рублей.

В полностью построенном и введенном в эксплуатацию ЖК "Парад планет" можно купить готовые квартиры с ключами. Здесь представлены комфортные студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также жилье с дополнительными эксклюзивными опциями: квартиры со вторым светом и высотой потолков до 6 м и квартиры с видом на Самаровское озеро и парк "Лосиный остров". Стоимость предложения начинается от 2,7 млн рублей, и здесь также доступны квартиры с отделкой.

Проектные декларации на сайтах проектов:

ЖК "Грани"

ЖК "Гоголь парк"

ЖК "Парад планет"