Группа ММК направит на реализацию экологической программы 2020 года более 13 млрд рублей

ТАСС, 21 апреля. Магнитогорский металлургический комбинат утвердил цели в области охраны окружающей среды на 2020 год и экологическую программу Группы ММК, на реализацию которой в текущем году будет израсходовано 13,3 млрд рублей. 12,95 млрд рублей из этой суммы предоставит материнская компания. Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев обозначил ключевые цели компании в природоохранной сфере на 2020 год. Среди них снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха города Магнитогорска на 6%, снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 3%, снижение на 17% удельных выбросов пыли в атмосферу на тонну выплавленной стали по производственной линии аглоцех - коксохимическое производство - доменный цех - электросталеплавильный и кислородно-конвертерный цеха. Также в перечне - переработка 10,285 млн т текущих и отвальных металлургических шлаков и использование 1,8 млн т отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства, выполнение технического этапа рекультивации нарушенных земель третьей очереди Западного карьера горы Магнитной на площади 9 га и биологический этап рекультивации Западного карьера на площади 5,6 га.

Для достижения поставленных целей Группа ПАО "ММК" приняла экологическую программу на 2020 год. Наиболее значительная часть экологических инвестиций – свыше 6 млрд рублей – придется на строительство природоохранных сооружений на новых производственных объектах, в первую очередь в коксохимическом производстве. Речь идет об объектах природоохранного назначения на строящейся коксовой батарее №12, а также объектах, возводимых в рамках реконструкции цеха улавливания и переработки химических продуктов (ЦУПХП).

Экологическая программа ПАО "ММК" на 2020 год охватывает 48 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это направление традиционно является одним из приоритетных в природоохранной деятельности комбината. В текущем году мероприятия по защите атмосферного воздуха затронут все металлургические переделы, а также подразделения управления главного энергетика и управления логистики. Ключевые мероприятия данного направления – строительство системы аспирации литейного двора доменной печи №2, начало работ по реконструкции газоочисток и газоотводящих трактов в электросталеплавильном цехе и кислородно-конвертерном цехе, реализация программы по сокращению пылегазовых выбросов коксового цеха, реализация мероприятий по пылеподавлению неорганизованных источников выбросов. Всего на мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020 году планируется израсходовать свыше 3,7 млрд рублей. Их реализация позволит улучшить качество атмосферного воздуха города Магнитогорска, достичь целевых показателей по снижению выбросов, повысить эффективность и надежность работы оборудования газоочистных установок.

Свыше 2,4 млрд рублей в 2020 году комбинат направит на реализацию 20 мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, крупнейшее из которых – реконструкция установки механической и биохимической очистки сточных вод в ЦУПХП.

Экологическая программа ПАО "ММК" также предусматривает выполнение в 2020 году девяти мероприятий по утилизации отходов стоимостью более 300 млн рублей и пяти мероприятий по рекультивации нарушенных земель (около 500 млн рублей). Еще 19 природоохранных мероприятий на сумму 340 млн рублей запланированы в обществах Группы ММК. Всего Экологическая программа Группы ПАО "ММК" предполагает выполнение 105 мероприятий, на реализацию которых планируется направить 13,3 млрд рублей.

"Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду – обязательный элемент стратегии долгосрочного и устойчивого развития ММК. Система экологического менеджмента ПАО "ММК" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Комбинат реализует стратегическую инициативу "Чистый город", которая предполагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске снизится к 2025 году до 5 единиц, что соответствует состоянию "чистый город". При этом планируется снизить совокупные выбросы в Магнитогорске на 20%, а выбросы наиболее вредных веществ 1 и 2 классов опасности – в 10 раз", - сказано в сообщении комбината.

Как отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, природоохранные инициативы комбината уже позитивно сказываются на качестве воздуха в Магнитогорске. В 2019 году, по итогам 2018 года, министерство природных ресурсов и экологии исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха.