Помогающие южноуральцам в самоизоляции соцработники получат в апреле надбавку к зарплате

ТАСС, 21 апреля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге по распространению коронавирусной инфекции 20 апреля анонсировал выплату стимулирующей надбавки для социальных работников, которые заняты в организации помощи гражданам в период самоизоляции.

Сотрудники учреждений социальной защиты выполнили свыше 20 тыс. заявок на доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости для одиноких пожилых южноуральцев. Провели более 35 тыс. консультаций по телефону горячей линии. В этой работе участвуют более 3 тыс. работников.

"Нагрузка колоссальная. Органы соцзащиты, так же, как и медики, трудятся очень интенсивно, буквально как на передовой. Поэтому принял решение поддержать и их. В апреле им будет выплачена единовременная стимулирующая надбавка в размере 10 тыс. рублей", – подчеркнул Текслер.

Также глава Южного Урала озвучил данные по заболеваемости в регионе. За минувшие сутки в Челябинской области выявлено 14 новых случаев инфекции, на сегодня в регионе 97 заражений. 35 человек выздоровели и выписаны из больниц. 61 пациент остается на лечении, трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

"В последние дни мы видим, что прирост заболеваемости в регионе выходит на среднероссийские показатели. Динамика достаточно серьезная, и мы прогнозируем ее сохранение. В связи с этим еще раз обращаю внимание на важность соблюдения ограничительных мер", – акцентировал Текслер.

Исследования на Covid-19 проводятся в 11 лабораториях, расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности.

"Я хочу подчеркнуть, несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности, каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены. Я хочу, чтобы вы все это услышали", - обратился президент к губернаторскому корпусу, добавив, что объективные трудности существуют. "Но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности и объективного, и субъективного характера", - сказал он.

Как сказала ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в ближайшее время СФ создаст рабочую группу по ревизии законодательства РФ "с учетом испытаний" в условиях пандемии коронавируса. Она добавила, что определенные области "неминуемо потребуют серьезной законодательной модификации", в отдельных случаях - полной трансформации подходов, системной работы депутатов и сенаторов. По словам Матвиенко, на данный момент пик распространения инфекции еще не пройден, но уже есть все основания заявить, что Россия оказалась готова к этой ситуации лучше многих других стран. "В сложившейся беспрецедентной обстановке органы исполнительной и законодательной власти всех уровней не растерялись, демонстрируют профессионализм и действуют результативно. Оперативно разрабатываются и принимаются неотложные решения, вносятся необходимые изменения в законы. Самоотверженно работают врачи, весь медицинский персонал, поликлиники, больницы, социальные работники. Вместе с ответственным, по-настоящему гражданским поведением большинства наших граждан это приносит осязаемые плоды", - подчеркнула Матвиенко.