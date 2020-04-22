Число проблемных дольщиков в Челябинской области снизилось за год более чем на 28%

ТАСС, 22 апреля. Достройку проблемных домов с долевым участием граждан в Челябинской области губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле. Год назад в области было 4600 дольщиков, чьи дома находились в разной стадии готовности, сегодня 3300 – за год их число снизилось более чем на 28%. Как сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, глава региона встретился с представителями инициативной группы дольщиков СК "Радуга", которые получили ключи от своих квартир, – всего новоселами дома стали 159 человек.

Как отметил Алексей Текслер, в ближайшее время предстоит решить судьбу еще 33 домов с долевым участием.

"По двум из них уже есть решение. В Челябинске дом на улице Доватора, 46, будет достраиваться за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. В Миассе дольщики жилищно-инвестиционной компании получат денежную компенсацию. На достройку 21 дома заключены соглашения с фондом. По оставшимся домам продолжается работа. Все необходимые средства в региональном бюджете для софинансирования программы "ДОМ.РФ" заложены", – сказал глава региона.

Как влияет на отрасль режим самоизоляции

Как сказал во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев на онлайн-конференции "Меры государственной поддержки строительной отрасли", перечень мер поддержки строительной отрасли может быть расширен после снятия режима самоизоляции из-за коронавируса, когда можно будет оценить потери.

"Когда заработают все сервисы, когда заработают все строительные площадки, когда мы поймем, с какими потерями мы вышли из самоизоляции, то, конечно, уже нужно будет думать либо о следующем пуле мер поддержки, либо, если мы увидим, что те меры, которые сейчас у нас есть, дают свою эффективность, просто дозагрузить их финансовым ресурсом, перераспределив внутри то, что у нас есть", - сказал Якушев.

Он отметил, что при сегодняшнем состоянии нефтяного рынка, от которого зависит бюджет РФ, вряд ли можно рассчитывать, что будут дополнительные денежные средства на поддержку строительной отрасли. "От чего-то нужно будет отказаться и направить на антикризисные меры для поддержки отрасли", - подчеркнул министр.

При этом, по его словам, Минстрой продолжит следить за ситуацией на рынке жилищного строительства и будет заниматься прогнозированием того, какие инструменты помогут выйти из кризиса.

Меры поддержки стройотрасли

Президент РФ 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков. Также Путин предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев.

Отдельно на совещании президент затронул тему доступности ипотеки. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку на новостройки по ставке 6,5% годовых до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, по поручению президента, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ получил государственную гарантию на 50 млрд рублей, которые пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. Помимо этого, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.

Ранее правительство уже ввело в связи с пандемией коронавируса ряд послаблений для застройщиков. Согласно постановлению российского кабмина, разрешено не включать в реестр проблемных объектов до 1 января 2021 года жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства. Минстрой РФ также продлит на год все разрешения на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года.