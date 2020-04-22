Резервный фонд Пермского края увеличен в 10 раз до 5 млрд рублей

ТАСС, 22 апреля. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина власти Прикамья увеличили резервный фонд в 10 раз – с 500 млн до 5 млрд рублей. Средства предусмотрены на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также для стабилизации экономики, сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона.

"Средства пойдут, в первую очередь, на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также социальную поддержку семей с детьми, поддержку работников в условиях неполной занятости, возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате пандемии", - сказано в сообщении.

Дополнительную поддержку Пермскому краю оказывают федеральные власти. Два миллиарда рублей из федерального бюджета пойдут на оснащение (переоснащение) коечного фонда, систему централизованного снабжения медицинским кислородом, приобретение средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, доплаты специалистам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19 и на выплаты пособия безработным из-за пандемии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину предусмотреть увеличение объема резервного фонда правительства на 1,02 млрд рублей в текущем году за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям.