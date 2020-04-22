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МТС зафиксировала рост активности на своих образовательных платформах

В период самоизоляции на 70% увеличилось число новых пользователей, а 34% постоянных учеников стали заниматься чаще

Москва, 22 апреля. МТС зафиксировала рост активности среди клиентов платформы Smart University и сервиса бизнес-образования "МТС Университет". После введения режима самоизоляции на 70% увеличилось число новых пользователей, а 34% постоянных учеников стали заниматься чаще. 

Опрос показал: 48% учащихся рассчитывают применить свои знания после того, как экономика преодолеет кризис. 20% ожидают, что международные компании начнут удаленный рекрутинг, а еще 20% боятся потерять конкурентоспособность на рынке труда. Среди дисциплин, которые респонденты считают важнейшими для самообразования, на первом месте стоит английский язык. 

Одновременно вырос спрос на онлайн-обучение среди школьников: число учащихся на программах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, математике и русскому языку на платформе Smart University за последний месяц увеличилось в два раза. 

"С одной стороны, рост числа старшеклассников среди наших учеников обусловлен сезонностью - школьники продолжают готовиться к итоговым экзаменам несмотря ни на что. Но с другой, мы видим, что количество взрослых учеников тоже растет. Мы связываем это с влиянием экономических обстоятельств и изменением образа жизни: у людей появилась и дополнительная мотивация, и свободное время, чтобы активно изучать английский язык", - комментирует руководитель Smart University Ярослав Смирнов.

Smart University (9+)  —  сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для взрослых по английскому языку, а для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса. 

МТС Университет (16+) — цифровая среда комплексного бизнес-образования, включающая в себя карьерные онлайн-курсы, корпоративное обучение, школу продуктового дизайна, тренинги.

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