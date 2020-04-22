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Уральские газовики готовят Единую систему газоснабжения к грядущему осенне-зимнему периоду

"Газпром трансгаз Екатеринбург" продолжает вести все работы вне зависимости от эпидемической ситуации, поскольку от этого зависит надежность газоснабжения населения и промпредприятий региона
Описание
© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ​

ТАСС, 22 апреля. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) проведена внутритрубная дефектоскопия (ВТД) газопровода-отвода, ведущего к одному из крупных промышленных центров Свердловской области - городу Полевскому. В среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ сообщили, что работа осуществлялась в рамках производственных планов ООО, а также в соответствии с поручением правления ПАО "Газпром" об обеспечении надежной работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в осенне-зимний период 2020/2021 года.

В зоне ответственности Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) в первой половине апреля был диагностирован 43-километровый газопровод-отвод к Полевскому, введенный в эксплуатацию более 50 лет назад. Впервые ВТД на нем провели в 2006 году, с тех пор обследования повторяются через каждые три года. Газовики запускают и принимают поршни-дефектоскопы через временные камеры приема/запуска, которые устанавливают в начале и в конце трассы. После окончания ВТД камеры демонтируют. Технологическая обвязка газопровода позволяет выполнять эти работы без ограничения подачи газа потребителям. Полученная по прохождении поршня-дефектоскопа информация о состоянии трубы будет обработана специалистами Инженерно-технического центра "Газпром трансгаз Екатеринбург", что позволит определить участки, требующие в будущем проведения ремонта.

В производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов (ПОЭМГ) ГТЕ отмечают, что, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, эти виды работ, как и проведение капремонтов, будут реализовываться, поскольку от этого зависит надежность газоснабжения населения и функционирование крупных промпредприятий региона. В частности, в Полевском - это Северский трубный завод, градообразующее предприятие, производящее трубы, в том числе по заказам ПАО "Газпром". Отмечается, что работы осуществляются при строгом соблюдении мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19: весь привлекаемый персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, проводится регулярный медицинский и термометрический контроль.

В минувшем году специалистами уральского газотранспортного предприятия методом ВТД было обследовано 1880 км газопроводов. По информации ПОЭМГ ГТЕ, в 2020 году объемы диагностики будут близки к прошлогодним. На данный момент в зоне производственной ответственности ООО уже проведена ВТД на магистральных газопроводах "Бухара - Урал" и "Комсомольское - Челябинск" в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях.

О технологии

Внутритрубная дефектоскопия в данное время является самым распространенным методом обследования действующих газовых ниток в России и в мире. Это важная часть большой работы по поддержанию в порядке элементов единой системы газоснабжения (ЕСГ). На основании данных, получаемых в ходе диагностики, формируются планы по эксплуатации и ремонту каждого газопровода.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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