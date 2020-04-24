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Фонду поддержки предпринимательства Югры исполнилось 25 лет

Созданный правительством Ханты-Мансийского автономного округа фонд стал одной из первых структур в России для поддержки малого и среднего бизнеса
Описание
© Пресс-служба Фонда поддержки предпринимательства Югры

ТАСС, 24 апреля. Фонду поддержки предпринимательства Югры в пятницу исполняется 25 лет, рассказали в пресс-службе организации. Фундаментом для его создания стала первая госпрограмма поддержки малого и среднего бизнеса, принятая в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Фонд поддержки предпринимательства Югры стал одной из первых подобных структур в России, созданных для реализации основных направлений политики субъекта РФ в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали в фонде.

"Деятельность Фонда широко известна в Югре и за ее пределами. Наш коллектив - это команда из инициативных и целеустремленных людей, которые видят перспективы югорского бизнеса и стремятся к новым вершинам. Мы готовы реализовывать новые, смелые проекты. Уверен, что и в дальнейшем фонд будет одной из ключевых организаций в развитии предпринимательства", - говорит генеральный директор фонда Сергей Стручков.

Филиалы фонда существуют в городах Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Нягани, Советском, Белоярском.

Востребованные продукты

Популярно и востребовано у субъектов МСП Югры поручительство фонда по программе "Гарантия". Эта поддержка дает им возможность получить поручительство фонда на развитие бизнеса без залога их собственных средств. Фонд обеспечит до 70% желаемого кредита и станет поручителем перед кредитной организацией.    

Благодаря подписанным соглашениям о сотрудничестве с фондом и финансовыми организациями получить кредит для воплощения своих деловых планов можно в кратчайшие сроки. Только в 2019 году фонд поручился за бизнесменов округа перед банками-партнерами на сумму более 1 млрд 499,687 млн рублей, что позволило бизнесменам получить кредиты и банковские гарантии на сумму свыше 2 млрд 611,559 млн рублей.

Рейтинги и стандарты фонда

С 2012 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" ежегодно присваивает фонду рейтинг надежности гарантийного покрытия на уровне "ruА+" "Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации".

Фонд поддержки предпринимательства Югры первым и пока единственным из российских региональных институтов развития сертифицирован по стандартам социальной ответственности - на соответствие требованиям IQNet SR 10 "Системы менеджмента социальной ответственности. Требования" и с учетом Руководства по социальной ответственности ISO 26000.

Образовательная поддержка

Образовательная поддержка важна для потенциального и начинающего предпринимателя. В 2019 году было проведено 394 образовательных мероприятия, которые посетили 10 759 человек. Использовались различные форматы - тренинги, семинары, круглые столы, нетворкинги. Многие встречи провели бизнес-тренеры федерального и международного уровней.  

Фонд реализует образовательные проекты для молодежи - "Азбука бизнеса", "Факультет бизнеса", летний лагерь "Молодежная бизнес смена" и т.д. Каждый житель региона получает здесь консультационную поддержку по любому вопросу по созданию и ведению бизнеса.

Социальное предпринимательство

В 2013 году фонд первым в УрФО создал Центр инноваций социальной сферы, который генерирует и реализует проекты по поддержке и развитию социального бизнеса. Многие из этих проектов высоко оценили на федеральном уровне, они были растиражированы в других регионах РФ. За время работы Центра состоялось семь выпусков Школы социального предпринимательства - уникальной образовательной площадки, разработанной совместно с Фондом "Наше будущее". Ее слушателями сформировано более 600 социальных проектов, свыше 200 из которых успешно реализуются в Югре. Доля выпускников Школы в Реестре поставщиков услуг социальной сферы Югры из числа негосударственных организаций составляет 58%.

"С 2014 года совместно с АСИ фонд выступает координатором по тиражированию на территории автономного округа и за его пределами лучших практик в социальном предпринимательстве. Кроме этого, фонд тесно сотрудничает с Корпорацией МСП, также реализуя совместные проекты", - добавил Стручков.

"За свою историю фонд помог вырасти целой плеяде предпринимателей. Благодаря ему в регионе строятся дороги, социальные учреждения, жилье, расширяется сфера услуг", - констатировал глава фонда.

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